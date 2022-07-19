Подлежащее. Виды подлежащего

Подлежащее может обозначать лицо, предмет, явление, абстрактное понятие, событие и т.д
Подлежащее и сказуемое в предложении взаимосвязаны: подлежащее обозначает то, о чем или о ком говорится в предложении, а сказуемое передает то, что говорится о подлежащем.
Подлежащее стоит всегда в именительном падеже!
Сравните:
Эта новость обрадовала нас.
(О чем говорится в предложении? О новости. Новость – подлежащее (И.п. сущ).
Что о ней говорится? Она обрадовала нас. Обрадовала – сказуемое).
Мы были обрадованы этой новостью.
(О ком говорится в предложении? Подлежащее – мы (И.п. мест).
Что о нас говорится? Сказуемое – были обрадованы.
Обрадованы (чем?) новостью – дополнение).
Подлежащее в русском языке может быть выражено:
I. Одним словом:
существительным (чаще всего):
Сады зацвели весной.
другими частями речи, которые выступают в значении существительного (субстантивируются):
А. Местоимениями разных разрядов:
Я (личное мест.) выступил на концерте.
Каждый (определит. мест.) хочет быть первым.
Кое-кто (неопред. мест.) впервые ошибся.
И т.д.
Б. Прилагательными:
Красные постоянно наступали (о бойцах Красной армии).
Храбрый ничего не боится.
В. Причастиями:
Позвонивший не представился.
Г. Числительными (количественными, порядковыми, собирательными):
Сорок – значительное число.
Первые всегда гордятся собой.
Двое прошли незаметно.
Д. Инфинитивом:
Читать – открывать для себя новые горизонты.
Прославиться – большое счастье для талантливого человека.
Е. Неизменяемыми частями речи, получившими предметное значение (наречиями, предлогами, союзами, междометиями):
Сегодня продолжалось слишком долго.
Из-под – это составной предлог.
А – противительный союз.
Вдали послышалось негромкое «ау».
II. Словосочетанием:
названия географических объектов:
Тихий океан – самый большой океан в мире.
названия учреждений, газет, кафе и т.д.:
Государственная Дума приняла новый закон.
«Комсомольская правда» – одна из самых продаваемых газет.
фразеологические обороты:
Бить баклуши – плохая затея.
словосочетания с точным количественным значением = числительное (количественное, собирательное) + сущ. в Р.п. или слово с количественным значением + сущ. в Р.п.:
Три товарища встретились вечером.
Двое школьников помогли бабушке перейти дорогу.
Толпа граждан преградила вход к зданию.
Табун лошадей скакал по степи.
словосочетания с приблизительным количественным значением = слова, обозначающие неопределенное количество (много, мало, несколько, большинство, меньшинство и т.д.) + сущ. в Р.п.:
Несколько учеников выбрали этот факультатив.
словосочетания со значением избирательности («А из Б» = слово именной части речи в И.п. + ИЗ + сущ. в Р.п.):
Трое из группы смогли ответить верно.
словосочетания со значением совместности («А с Б» = сущ. в И.п. + С + сущ. в Т.п.):
Мы с мамой отправились за подарками бабушке и дедушке.
ЗАПОМНИ!
При таком подлежащем сказуемое будет стоять во множественном числе:
Мы с другом вышли на улицу.
Если сказуемое стоит в единственном числе, то подлежащим будет только существительное в И.п.:
Я с другом вышеЛ на улицу.
словосочетания со значением неопределенности = неопред. мест. + прилагательное / причастие:
Кто-то смеющийся прошел под окном.
Что-то великое просматривалось в этих картинах.
инфинитив + именная часть речи:
Во всех ситуациях оставаться человеком – лучшее качество.
метафорические словосочетания с оценочным значением:
Серп месяца постепенно скрывался за тучами.