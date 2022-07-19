Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Русский язык
Синтаксис
Односоставное предложение Обособленные дополнения Сказуемые. Виды сказуемого Грамматическая основа Основные единицы синтаксиса Обобщающие слова при ОЧП Обособленные обстоятельства Обращения Подлежащее. Виды подлежащего Дополнение Обстоятельство Однородные члены предложения Прямая и косвенная речь Определение Двусоставное предложение Обособленные определения Вводные слова Тире между подлежащим и сказуемым

Подлежащее. Виды подлежащего

Подлежащее — это главный член предложения, который обозначает предмет речи и отвечает на вопросы именительного падежа «кто?», «что?».

Подлежащее может обозначать лицо, предмет, явление, абстрактное понятие, событие и т.д

Подлежащее и сказуемое в предложении взаимосвязаны: подлежащее обозначает то, о чем или о ком говорится в предложении, а сказуемое передает то, что говорится о подлежащем.

Подлежащее стоит всегда в именительном падеже!

Сравните:

  1. Эта новость обрадовала нас.

(О чем говорится в предложении? О новости. Новость – подлежащее (И.п. сущ).

Что о ней говорится? Она обрадовала нас. Обрадовала – сказуемое).

  1. Мы были обрадованы этой новостью.

(О ком говорится в предложении? Подлежащее – мы (И.п. мест).

Что о нас говорится? Сказуемое – были обрадованы.

Обрадованы (чем?) новостью – дополнение).

Способы выражения подлежащего

Подлежащее в русском языке может быть выражено:

I. Одним словом:

  1. существительным (чаще всего):

Сады зацвели весной.

  1. другими частями речи, которые выступают в значении существительного (субстантивируются):

А. Местоимениями разных разрядов:

Я (личное мест.) выступил на концерте.

Каждый (определит. мест.) хочет быть первым.

Кое-кто (неопред. мест.) впервые ошибся.

И т.д.

Б. Прилагательными:

Красные постоянно наступали (о бойцах Красной армии).

Храбрый ничего не боится.

В. Причастиями:

Позвонивший не представился.

Г. Числительными (количественными, порядковыми, собирательными):

Сорок – значительное число.

Первые всегда гордятся собой.

Двое прошли незаметно.

Д. Инфинитивом:

Читать – открывать для себя новые горизонты.

Прославиться – большое счастье для талантливого человека.

Е. Неизменяемыми частями речи, получившими предметное значение (наречиями, предлогами, союзами, междометиями):

Сегодня продолжалось слишком долго.

Из-под – это составной предлог.

А – противительный союз.

Вдали послышалось негромкое «ау».

II. Словосочетанием:

  1. названия географических объектов:

Тихий океан – самый большой океан в мире.

  1. названия учреждений, газет, кафе и т.д.:

Государственная Дума приняла новый закон.

«Комсомольская правда» – одна из самых продаваемых газет.

  1. фразеологические обороты:

Бить баклуши – плохая затея.

  1. словосочетания с точным количественным значением = числительное (количественное, собирательное) + сущ. в Р.п. или слово с количественным значением + сущ. в Р.п.:

Три товарища встретились вечером.

Двое школьников помогли бабушке перейти дорогу.

Толпа граждан преградила вход к зданию.

Табун лошадей скакал по степи.

  1. словосочетания с приблизительным количественным значением = слова, обозначающие неопределенное количество (много, мало, несколько, большинство, меньшинство и т.д.) + сущ. в Р.п.:

Несколько учеников выбрали этот факультатив.

  1. словосочетания со значением избирательности («А из Б» = слово именной части речи в И.п. + ИЗ + сущ. в Р.п.):

Трое из группы смогли ответить верно.

  1. словосочетания со значением совместности («А с Б» = сущ. в И.п. + С + сущ. в Т.п.):

Мы с мамой отправились за подарками бабушке и дедушке.

ЗАПОМНИ!

При таком подлежащем сказуемое будет стоять во множественном числе:

Мы с другом вышли на улицу.

Если сказуемое стоит в единственном числе, то подлежащим будет только существительное в И.п.:

Я с другом вышеЛ на улицу.

  1. словосочетания со значением неопределенности = неопред. мест. + прилагательное / причастие:

Кто-то смеющийся прошел под окном.

Что-то великое просматривалось в этих картинах.

  1. инфинитив + именная часть речи:

Во всех ситуациях оставаться человеком – лучшее качество.

  1. метафорические словосочетания с оценочным значением:

Серп месяца постепенно скрывался за тучами.