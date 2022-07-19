Сказуемое. Виды сказуемого

Сказуемое — это главный член предложения, который передает то, что говорится о подлежащем: какое действие совершает подлежащее или каким признаком оно обладает.

Сказуемое имеет не только лексическое значение, но и грамматическое: наклонение и время (в изъявительном наклонении).

Я смотрю фильм (глагол в изъявительном наклонении, действие происходит сейчас – настоящее время). Я посмотрел фильм (глагол в изъявительном наклонении, действие происходило в прошлом – прошедшее время). Я посмотрю фильм (глагол в изъявительном наклонении, действие произойдет в будущем – будущее время). Я посмотрел бы фильм (глагол в условном (сослагательном) наклонении, желательность, возможность действия) Посмотри, пожалуйста, фильм (глагол в повелительном наклонении, просьба о совершении действия).

Способы выражения сказуемого

Существует три типа сказуемых:

простое глагольное сказуемое

составное глагольное сказуемое

составное именное сказуемое

Простое глагольное сказуемое (ПГС)

Способы выражения ПГС:

I. Одним словом:

Глаголом в форме одного из наклонений

ЗАПОМНИ!

Формообразующие частицы, участвующие в создании форм повелительного наклонения (пусть, пускай, да и т.д.) и условного (сослагательного) наклонения (бы, б) входят в состав сказуемого. При этом сказуемое остается простым глагольным.

Я читаю книгу (глагол в изъявительном наклонении, действие происходит сейчас – настоящее время).

Я прочитал книгу (глагол в изъявительном наклонении, действие происходило в прошлом – прошедшее время).

Я прочитаю книгу (глагол в изъявительном наклонении, действие произойдет в будущем – будущее время).

Я прочитал бы книгу (глагол в условном (сослагательном) наклонении, желательность, возможность действия)

Прочитай, пожалуйста, книгу (глагол в повелительном наклонении, просьба о совершении действия).

Инфинитивом:

Всего опасаться – ничего не достичь.

Глагольным междометием:

Она хвать (=схватила) его за руку.

II. Словосочетанием:

Фразеологизмом

Ты опять ворон считаешь?

Глаголом + частицей с оттенком значения

Он так и ждал моей ошибки.

Повтором глагола – длительным действием и усилением

Мы ехали, ехали, но впереди была еще долгая дорога.

Лежишь-полеживаешь летом в жару на даче.

Повтором глагола с частицей

Витя, ну ты молодец! Сказал так сказал.

Глаголом + частицей было, себе

Решил было все проблемы, а тут опять беда пришла.

Гуляй себе по набережной и дыши воздухом!

Глаголом + глаголом в устаревшей форме для передачи оттенка значения

Он знай себе посвистывает.

Глаголом действия + глаголом цели этого действия в одной форме

Пойдем выйдем на крыльцо.

ЗАПОМНИ!

Частица «НЕ» всегда входит в состав сказуемого!

Сравни:

Я могу прийти завтра. (утверждение)

Я НЕ могу прийти завтра. (отрицание)

Составное глагольное сказуемое (СГС)

Вспомогательным глаголом в СГС может быть:

фазисный глагол (указывает на фазу действия – начало, середина, конец): стать, начинать, продолжать, закончить и т.д.

Пример: Мы закончили решать задания по этой теме.

модальный глагол (передает отношение к действию): хотеть, мочь, уметь, думать, любить и т.д.

Пример: Я люблю читать книги.

глагол-связка «быть» (в наст. вр. – нулевая форма) + кр. прил. или слова кат. состояния: рад, должен, мог, надо, можно, нельзя и т.д.

Пример: Я был рад помочь тебе.

фразеологизм: Я так и горел желанием поскорее взобраться на склон.

Пример: Я так и горел желанием поскорее взобраться на склон.

Составное именное сказуемое (СИС)

Связкой в СГС может быть:

Глагол-связка «быть» в значении «являться» (в настоящем времени – нулевая форма):

Он ученик. – Он был учеником. – Он будет учеником.

Глаголы: являться, бывать, казаться, оказаться, стать, сделаться, делаться, представляться и т.д.

Погода сделалась изменчивой.

Глаголы движения, состояния, деятельности: идти, лежать, бежать, стоять, жить и т.д.

Старик жил одиночкой.

Именной частью в СГС может быть:

Существительное в разных падежах:

Старуха та считалась ведьмою.

Полные и краткие причастия и прилагательные:

Ее называли красивой. Он был верен клятве. Этот рассказ не окончен.

Прилагательные в сравнительной степени:

Эта работа оказалась лучше.

Местоимения:

Все эти рисунки – мои.

Наречия:

Делать такие выводы оказалось преждевременно.

Мы шли налегке.

Числительные и словосочетания с числительными:

Эта машина была его первой.

Фразеологизмы:

Иванов был мастером на все руки.

Инфинитив – часть сказуемого или нет?

Инфинитив входит в состав сказуемого, если действие выполняет один субъект.

Инфинитив не входит в состав сказуемого, если действие выполняется разными субъектами.

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