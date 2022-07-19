Ф.И. Тютчев “Silentium!”

Мотив невыразимого у Тютчева

«...каждое его стихотворение начиналось мыслию, но мыслию, которая, как огненная точка, вспыхивала под влиянием глубокого чувства или сильного впечатления; вследствие этого, если можно так выразиться, свойства происхождения своего, мысль г. Тютчева никогда не является читателю нагою и отвлеченною, но всегда сливается с образом, взятых из мира души или природы, проникается им и сама его проникает нераздельно и неразрывно».

И. С. Тургенев

Один из известнейших поэтов XIX века рано начал заниматься литературным творчеством, но большую часть жизни провел на дипломатической службе, из них 22 года прожил в Германии, где пополнял свое образование. Тютчев никогда не помышлял о карьере профессионального писателя и даже дистанцировался от литературных процессов и борьбы среди поэтов современников, писал много лет в стол.

Поэзию Тютчева хоть и разделяют тематически на лирику политическую, гражданскую, пейзажную, любовную, но часто оговаривают, что это разделение условно: за разными тематическими пластами стоит единый принцип видения мира – философский, который и подчеркивал Тургенев. Таким образом, несмотря на тематическое разнообразие лирики Тютчева, можно сказать, что большинство стихотворений относятся к философской лирике, т. к. они содержат размышления на темы смысла жизни, вселенной, природы, человека и вечных вопросов бытия, мироустройства, смысл жизни.

Обращаясь к политическим стихам, мы не увидим упоминаний конкретных событиях, а лишь осмысление и рефлексия, например, стихотворение «Не Богу ты служил и не России», написанное как эпиграмма-эпитафия Николаю I -русскому царю, не содержит прямого упоминания имени государя, но дает оценку его правлению.

Не Богу ты служил и не России,

Служил лишь суете своей,

И все дела твои, и добрые и злые, —

Все было ложь в тебе, все призраки пустые:

Ты был не царь, а лицедей.

Тема России занимает значительное место в лирике Тютчева. Кроме того, автор был приверженцем панславизма- всеславянского единства, так, по его мнению, роль Отечества в мировой политике и мироустройстве огромна, благодаря величию и самобытности страны. Наиболее ярко данная идея реализована в стихотворении «Умом Россию не понять»

Умом — Россию не понять,

Аршином общим не измерить.

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

Но интересно, что наравне с величием страны, мирового порядка, человек выступает малой частицей во вселенной, лирический герой не в силах противиться власти вселенской тьмы, судьбы, рока. Эта идея ведёт начало от стихов Ломоносова, Державина, будет продолжена в стихах поэтов начала ХХ века.

В целом в лирики Тютчева подчеркивается несовершенство человека и его ничтожестве перед лицом великой и всемогущей природы. Например, горечью проникнуты строки стихотворения «С поляны коршун поднялся», лирический герой которого замечает, что коршуну природа-мать дала сильные крылья, благодаря которым птица свободна, а он «Царь-земли// Прирос к земли». Так, человек выступает лишь песчинкой мироздания, ропщущим тростником, который не в силах обрести гармонию.

Отсюда видно, что Ф. И. Тютчев придерживался романтической идеи двоемирия, ведь лирический герой Тютчева преклоняется перед загадочной жизнью природы, возводя ее на своеобразный пьедестал. И единственное возможное для человека бессмертие достигается путем полного слияния с окружающим миром живого.

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Все вместе – малые, большие,

Утратив прежний образ свой,

Все – безразличны, как стихия, –

Сольются с бездной роковой!..

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О, нашей мысли обольщенье,

Ты, человеческое Я,

Не таково ль твое значенье,

Не такова ль судьба твоя?

(отрывок из стихотворения «Смотри, как на речном просторе»)

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Герой Тютчева будет стремиться разгадать тайну природы, понять законы мироздания, видя в них божественное начало.

Последний катаклизм

Когда пробьет последний час природы,

Состав частей разрушится земных:

Всё зримое опять покроют воды,

И божий лик изобразится в них!

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Душа героя, по мнению поэта, пробуждается сталкиваясь с бурей, грозой, вселенским хаосом, неслучайно мотив хаоса занимает значительное место в творчестве автора, ведь беспорядок может быть и в чувствах человека. Поэтому нередко любовь оборачивается смертельным поединком, борьбой неравных двух сердец. Любовная лирика поэта раскрывает данное возвышенное чувство как нечто тесно связанное со страданиями, наиболее полно это видно в Денисьевском цикле.

«О, как убийственно мы любим,

Как в буйной слепоте страстей

Мы то всего вернее губим,

Что сердцу нашему милей!»

(отрывок из стихотворения «О, как убийственно мы любим»)

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Но при этом, есть произведение, главной идеей которого является необходимость оберегать свой внутренний мир, хранить его целостность. Обратимся к яркому образцу философской лирики Тютчева стихотворению «Silentium!»

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Silentium!

Молчи, скрывайся и таи

И чувства и мечты свои –

Пускай в душевной глубине

Встают и заходят оне

Безмолвно, как звезды в ночи, –

Любуйся ими – и молчи.

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь.

Взрывая, возмутишь ключи, –

Питайся ими – и молчи.

Лишь жить в себе самом умей –

Есть целый мир в душе твоей

Таинственно-волшебных дум;

Их оглушит наружный шум,

Дневные разгонят лучи, –

Внимай их пенью – и молчи!..

Где в повелительном наклонении лирический герой призывает к молчанию, потому что тишина – естественное состояние космоса, и человек, обладающий внутренней собственной вселенной, должен наблюдать за движениями души отстраненно, ведь никто не способен понять другого человека в полной мере, что автор подчеркивает риторическими вопросами.

Так философские размышления о человеческой душе, любви, истории и космосе в дальнейшем, нашедшие свое отражения в произведения Тютчева сыграют большую роль в дальнейшем развитии русской литературы. Недаром Лев Толстой писал, что нельзя жить без поэзии Тютчева, а Фет говорил: «В его поэзии русский стих достиг эфирной высоты».

Всему творчеству поэта характерны следующие черты:

1. Заимствование тем из классицизма (столкновение природы и человека, космоса как порядка и хаоса, любви и ненависти), но приверженность романтизму в остальном.

2. Психологичность (соотнесение природы и человека, что повлекло за собой множество метафор, сравнений и эпитетов, а также олицетворений)

3. Образность (Тютчев стоял у истоков поэзии впечатлений)

4. Музыкальность