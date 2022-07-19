Ф.И. Тютчев “Silentium!”

Мотив невыразимого у Тютчева
«...каждое его стихотворение начиналось мыслию, но мыслию, которая, как огненная точка, вспыхивала под влиянием глубокого чувства или сильного впечатления; вследствие этого, если можно так выразиться, свойства происхождения своего, мысль г. Тютчева никогда не является читателю нагою и отвлеченною, но всегда сливается с образом, взятых из мира души или природы, проникается им и сама его проникает нераздельно и неразрывно».
И. С. Тургенев
Один из известнейших поэтов XIX века рано начал заниматься литературным творчеством, но большую часть жизни провел на дипломатической службе, из них 22 года прожил в Германии, где пополнял свое образование. Тютчев никогда не помышлял о карьере профессионального писателя и даже дистанцировался от литературных процессов и борьбы среди поэтов современников, писал много лет в стол.
Поэзию Тютчева хоть и разделяют тематически на лирику политическую, гражданскую, пейзажную, любовную, но часто оговаривают, что это разделение условно: за разными тематическими пластами стоит единый принцип видения мира – философский, который и подчеркивал Тургенев. Таким образом, несмотря на тематическое разнообразие лирики Тютчева, можно сказать, что большинство стихотворений относятся к философской лирике, т. к. они содержат размышления на темы смысла жизни, вселенной, природы, человека и вечных вопросов бытия, мироустройства, смысл жизни.
Обращаясь к политическим стихам, мы не увидим упоминаний конкретных событиях, а лишь осмысление и рефлексия, например, стихотворение «Не Богу ты служил и не России», написанное как эпиграмма-эпитафия Николаю I -русскому царю, не содержит прямого упоминания имени государя, но дает оценку его правлению.
Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, —
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.
Тема России занимает значительное место в лирике Тютчева. Кроме того, автор был приверженцем панславизма- всеславянского единства, так, по его мнению, роль Отечества в мировой политике и мироустройстве огромна, благодаря величию и самобытности страны. Наиболее ярко данная идея реализована в стихотворении «Умом Россию не понять»
Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Но интересно, что наравне с величием страны, мирового порядка, человек выступает малой частицей во вселенной, лирический герой не в силах противиться власти вселенской тьмы, судьбы, рока. Эта идея ведёт начало от стихов Ломоносова, Державина, будет продолжена в стихах поэтов начала ХХ века.
В целом в лирики Тютчева подчеркивается несовершенство человека и его ничтожестве перед лицом великой и всемогущей природы. Например, горечью проникнуты строки стихотворения «С поляны коршун поднялся», лирический герой которого замечает, что коршуну природа-мать дала сильные крылья, благодаря которым птица свободна, а он «Царь-земли// Прирос к земли». Так, человек выступает лишь песчинкой мироздания, ропщущим тростником, который не в силах обрести гармонию.
Отсюда видно, что Ф. И. Тютчев придерживался романтической идеи двоемирия, ведь лирический герой Тютчева преклоняется перед загадочной жизнью природы, возводя ее на своеобразный пьедестал. И единственное возможное для человека бессмертие достигается путем полного слияния с окружающим миром живого.
.
Все вместе – малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все – безразличны, как стихия, –
Сольются с бездной роковой!..
.
О, нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое Я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?
(отрывок из стихотворения «Смотри, как на речном просторе»)
.
Герой Тютчева будет стремиться разгадать тайну природы, понять законы мироздания, видя в них божественное начало.
Последний катаклизм
Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!
.
Душа героя, по мнению поэта, пробуждается сталкиваясь с бурей, грозой, вселенским хаосом, неслучайно мотив хаоса занимает значительное место в творчестве автора, ведь беспорядок может быть и в чувствах человека. Поэтому нередко любовь оборачивается смертельным поединком, борьбой неравных двух сердец. Любовная лирика поэта раскрывает данное возвышенное чувство как нечто тесно связанное со страданиями, наиболее полно это видно в Денисьевском цикле.
«О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!»
(отрывок из стихотворения «О, как убийственно мы любим»)
.
Но при этом, есть произведение, главной идеей которого является необходимость оберегать свой внутренний мир, хранить его целостность. Обратимся к яркому образцу философской лирики Тютчева стихотворению «Silentium!»
.
Silentium!
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои –
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, –
Любуйся ими – и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, –
Питайся ими – и молчи.
Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, –
Внимай их пенью – и молчи!..
Где в повелительном наклонении лирический герой призывает к молчанию, потому что тишина – естественное состояние космоса, и человек, обладающий внутренней собственной вселенной, должен наблюдать за движениями души отстраненно, ведь никто не способен понять другого человека в полной мере, что автор подчеркивает риторическими вопросами.
Так философские размышления о человеческой душе, любви, истории и космосе в дальнейшем, нашедшие свое отражения в произведения Тютчева сыграют большую роль в дальнейшем развитии русской литературы. Недаром Лев Толстой писал, что нельзя жить без поэзии Тютчева, а Фет говорил: «В его поэзии русский стих достиг эфирной высоты».
Всему творчеству поэта характерны следующие черты:
1. Заимствование тем из классицизма (столкновение природы и человека, космоса как порядка и хаоса, любви и ненависти), но приверженность романтизму в остальном.
2. Психологичность (соотнесение природы и человека, что повлекло за собой множество метафор, сравнений и эпитетов, а также олицетворений)
3. Образность (Тютчев стоял у истоков поэзии впечатлений)
4. Музыкальность