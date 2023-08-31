Выбор расписания в личном кабинете

Мы открыли запись в группы на 2023-2024 учебный год

Курсы на 2023 год

Приглашаем вас выбрать удобное расписание!

Совет: сделайте это в ближайшее время, так как количество мест в группах ограничено.


Если вы еще не знаете расписание в школе, то можете выбрать примерное расписание курсов 👀

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