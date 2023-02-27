Для восстановления пароля нажмите кнопку "Сбросить пароль" на странице авторизации: https://login.maximumtest.ru/authorization









Далее введите номер телефона или электронную почту, по которым проходила регистрация.









Если вы указали телефон, вам придет SMS с 4-значным кодом, который необходимо ввести на странице.





Введите указанный код и нажмите “Подтвердить”.

Если вы указали электронную почту, вам придет письмо с темой "Восстановление пароля. Подготовка к экзаменам от MAXIMUM Education" с 4-значным кодом, который необходимо ввести на странице.









После успешного подтверждения сброса пароля необходимо задать новый пароль для входа, который должен содержать не менее 8 символов. Для завершения нажмите кнопку "Сохранить".









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