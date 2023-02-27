Технические вопросы

Как восстановить пароль
Курсы на 2023 год

Для восстановления пароля нажмите кнопку "Сбросить пароль" на странице авторизации: https://login.maximumtest.ru/authorization


 


Далее введите номер телефона или электронную почту, по которым проходила регистрация. 



Если вы указали телефон, вам придет SMS с 4-значным кодом, который необходимо ввести на странице. 

 


Введите указанный код и нажмите “Подтвердить”. 

Если вы указали электронную почту, вам придет письмо с темой "Восстановление пароля. Подготовка к экзаменам от MAXIMUM Education" с 4-значным кодом, который необходимо ввести на странице. 



После успешного подтверждения сброса пароля необходимо задать новый пароль для входа, который должен содержать не менее 8 символов. Для завершения нажмите кнопку "Сохранить". 



Для эффективной работы в онлайн-модуле мы рекомендуем пользоваться компьютером или ноутбуком и использовать браузер Google Chrome. 

При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу клиентской поддержки. 

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