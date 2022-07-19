Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины

Василий Шуйский

После убийства самозванца на престол вступил боярский царь Василий Шуйский (1606-1610), который при вступлении на престол дал обязательство — сохранять и оберегать привилегии боярства, не отнимать у них вотчин, не вершить суд над боярами без совета с Боярской Думой. В знак нерушимости данной клятвы, Шуйский целовал крест (принял документ о принятии присяги – крестоцеловальную запись). Престол Василий Шуйский получил интересным образом – на импровизированном Земском Соборе, который состоялся на Красной площади (на Лобном месте собралась толпа людей, в которую были отправлены агитаторы, подбивающие людей на избрание царем Шуйского).

Василий Шуйский. Портрет из «Царского титулярника», 1672.

Патриарх Игнатий, который в свое время поддержал Лжедмитрия I, лишился сана, а главой Русской церкви стал казанский митрополит Гермоген.

Чтобы окончательно уничтожить слухи о спасении Дмитрия Ивановича, новый царь приказал перенести останки царевича из Углича в Москву, после чего он был причислен к лику святых.

К середине 1606 года Шуйский закрепился в Москве, однако на окраинах государства продолжалось бурление и социальные протесты. Измученный голодом и налоговым гнетом народ, казалось, совершенно потерял веру в будущее и в царя. В этой атмосфере хаоса и всеобщего разочарования началось восстание Болотникова.

Восстание Болотникова

Иван Исаевич Болотников являлся боевым холопом князя Телятевского. Сперва он бежал к донским казакам, после был захвачен в плен крымскими татарами, которые продали его в рабство туркам. После разгрома турецкого флота итальянцами Болотников попал в Венецию, откуда через Германию и Польшу перебрался в Путивль. Уже в Путивль Иван Болотников прибыл в качестве воеводы царя Дмитрия.

Это произошло после встречи Болотникова в замке Мнишков с похожим на Лжедмитрия I Михаилом Молчановым, который выдавал себя за спасшегося царя. Таким образом, Болотников получил от Молчанова грамоту, в которой непризнанный русский царь назначал его своим воеводой.

Как ни удивительно, но снова недовольные сплотились вокруг воеводы «природного царя», в состав войска Болотникова вошли крестьяне, холопы, жители городов и даже отряды дворян и казаков во главе с П. Ляпуновым, Г. Сумбуловым, И.Пашковым.

Летом 1606 года Болотников выступил на Москву. Ему без труда удалось разбить правительственные войска под Ельцом, овладеть Калугой, Тулой, Серпуховом.

В октябре 1606 года уже солидная по размеру армия И. И. Болотникова подошла к Москве и осадила ее. Восставших к этому моменту поддерживало более 70 городов. Осада длилась два месяца. Удача была на стороне «царского воеводы», однако армию Болотникова и его самого погубила измена дворянских отрядов, которые в решающий момент перешли на сторону Шуйского.

Э. Лисснер. Битва войска Болотникова с царской армией.

В надежде обеспечить себе поддержку дворянства, Василий Шуйский в 1607 году вводит 15-летний срок сыска беглых крестьян.

Иван Болотников был отброшен правительственными войсками к Калуге, где попал в осаду. Однако ему удалось вырваться из осады и отступить к Туле, где снова пришлось держать осаду, на этот раз последнюю. Руководил осадой Тулы сам царь Василий Шуйский. После обещания царя сохранить жизнь восставшим те открыли ворота и впустили правительственные войска в город. После чего царь жестоко расправился с мятежниками: Болотников был сначала ослеплен, а затем утоплен в проруби.

Какими же были цели восставших? Основанная на наивном монархизме вера в доброго царя направляла крестьянство и казачество, которые видели своей главной целью не изменение государственного устройства, а лишь возвращение к старым общинным порядкам.

Лжедмитрий II

Пока Василий Шуйский осаждал Ивана Болотникова в Туле, в России появился новый самозванец.

Внешне Лжедмитрий II был сильно похож на первого самозванца, что заметили участники похода Лжедмитрия I. Сама личность очередного самозванца до сих пор вызывает у исследователей много споров, вероятно происходил он из церковной среды.

Лжедмитрий II. Портретная фантазия художника XIX века.

Лжедмитрий II первым делом двинулся к Туле, чтобы там соединиться с воеводой Болотниковым, однако Тула вскоре была взята Шуйским. Раздосадованный самозванец в январе 1608 года направился к столице. К лету 1608 года Лжедмитрий II приблизился к Москве, но так и не смог взять столицу. Самозванец вынужден был остановиться в 17 км от Кремля, в деревне Тушино, по названию которой он получил прозвище «Тушинский вор».

Вскоре в Тушино приехала и Марина Мнишек, которая за щедрые обещания признала в самозванце своего мужа. Двадцать один месяц Лжедмитрий II осаждал Москву, но все его попытки подойти ближе к столице заканчивались провалом. В Тушине при Лжедмитрии II сложились свои органы власти: Боярская дума, приказы, Казна. Был даже свой патриарх, им стал взятый в плен Ростовский митрополит Филарет (Федор Никитич Романов, отец будущего царя из рода Романовых и двоюродный брат Федора Ивановича, насильно постриженный в монахи Борисом Годуновым).

Одна из наиболее героических страниц в истории Смуты связана с подвигом защитников Троице-Сергиевой лавры. Троицкая осада войсками Лжедмитрия II продолжалась почти шестнадцать месяцев — с 23 сентября (3 октября) 1608 по 12 (22) января 1610 года (до тех пор, пока она не была снята войсками Михаила Васильевича Скопина-Шуйского и Якоба Делагарди). Благополучное окончание осады оказало значительное влияние на настроения населения, подняло боевой дух войска, которое впервые за время Смуты дало столь решительный отпор иноземным захватчикам.

Польская и шведская интервенция в эпоху Смуты

Правительство Шуйского, понимая, что не в состояния справиться с Лжедмитрием II, в Выборге (1609) заключило договор со Швецией. Россия отказывалась от своих претензий на Балтийское побережье, а шведы давали войска для борьбы с Лжедмитрием II (войско Якоба Делагарди). Под командованием талантливого 28-летнего полководца М. В. Скопина-Шуйского, который приходился царю племянником, начались успешные действия против поляков.

Князь Скопин-Шуйский.

В ответ Речь Посполитая, состоявшая в войне со Швецией, объявила войну России. Войска короля Сигизмунда III осенью 1609 года осадили город Смоленск, героическая оборона которого длилась более 20 месяцев.

Король приказал польским шляхтичам (феодальная аристократия, аналог дворянства) покинуть лагерь самозванца в Тушино и двигаться к Смоленску. Тушинский лагерь развалился, самозванец укрылся в Калуге, где через несколько месяцев был убит.

В апреле 1610 года при загадочных обстоятельствах умер М. В. Скопин-Шуйский, который по слухам был отравлен людьми Василия Шуйского, который не мог смириться с популярностью и военными успехами племянника. Летом 1610 года, оставив в тылу борющийся Смоленск, польская армия двинулась на Москву. В июне 1610 года русские войска под командованием брата царя, трусливого и бездарного Дмитрия Шуйского, потерпели поражение от польских войск под командованием гетмана Жолкевского. Путь на Москву был открыт. Шведы более помышляли о захвате Новгорода и других русских земель, чем об их защите: они покинули армию Шуйского и стали грабить северо-западные русские города.

Семибоярщина

Летом 1610 года в Москве произошел государственный переворот. Василий Шуйский был свергнут дворянами, которых возглавлял П. Ляпунов, и насильно пострижен монахи. Власть перешла в руки представителей семи самых известных боярских родов во главе с боярином Ф. И. Мстиславским. Образованное правительство получило название «Семибоярщина».

Семибоярщина.

В августе 1610 года Семибоярщина, несмотря на протесты патриарха Гермогена и недовольство дворянства, заключила с гетманом Жолкевским (польский военачальник), подошедшим к Москве, договор о призвании на русский престол 18-летнего Владислава, сына Сигизмунда III, и впустила поляков в Кремль (надо отметить, что впоследствии Сигизмунд III не утвердил этот договор, так как сам намеревался стать русским царем).

Польскому королевичу были выдвинуты условия, без выполнения которых он не мог занять русских престол:

1) Принятие православия и венчание на царство по православному образцу; 2) Сохранение русских порядков и обычаев; 3) Сохранение за боярами всех чинов и званий; 4) Соблюдение общерусских законов; 5) Почитание православия.

27 августа 1610 года Москва присягнула Владиславу. Это было прямое предательство национальных интересов. Перед страной встала угроза потери независимости.

Формирование народных ополчений и освобождение Москвы

Только опираясь на народ, можно было отвоевать и сохранить независимость Русского государства. В 1610 году патриарх Гермоген призвал к борьбе против захватчиков, за что был арестован. В начале 1611 года в Рязанской земле было создано первое ополчение, которое возглавили дворяне П. Ляпунов и Д. Трубецкой. Ополчение двинулось на Москву, где весной 1611 года вспыхнуло восстание. Интервенты по совету предателей-бояр подожгли город. Войска дрались на подступах к Кремлю. Здесь, в районе Сретенки, был тяжело ранен князь Д. М. Пожарский, руководивший передовыми отрядами.

Однако развить успех не удалось: руководители ополчения стали высказываться за возврат беглых крестьян к их владельцам, а также за запрет казакам занимать государственные должности. Недоброжелатели П. Ляпунова стали распространять слухи о том, что он хочет истребить казаков. Те позвали Ляпунова в казачий «круг» в июле 1611 года и убили. Первое ополчение распалось.

К этому времени шведам удалось захватить Новгород, а полякам — овладеть Смоленском. Сигизмунд III заявил о своем желании самому стать русским царем, а также о том, что Россия войдет в Речь Посполитую.

Осенью 1611 года посадский староста Нижнего Новгорода Козьма Минин обратился с призывом к русскому народу о необходимости создания второго ополчения, начался сбор средств на ведение войны с иностранными интервентами. Руководителями ополчения стали Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.

Весной 1612 года в Ярославле было образовано временное правительство России — «Совет всея земли». Летом. войско второго ополчения подошло к Москве и соединилось с остатками первого ополчения.

М. Песков. Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году.

22 октября 1612 года войсками ополчения (а именно казаками князя Дмитрия Трубецкого) был взят Китай-город. Этот день (в переводе не новый стиль – 4 октября) стал государственным праздником народного единства уже в XXI веке. 26 октября о капитуляции объявили поляки, засевшие в Кремле. Таким образом, победа над интервентами была одержана исключительно благодаря героизму и отваге русского народа. В память об этой победе через 200 лет на Красной площади будет воздвигнут памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Памятник Минину и Пожарскому. И.П. Мартос.

Воцарение Романовых

В 1613 году в Москве состоялся Земский собор (до него временным правителем был избран Дмитрий Трубецкой), главным вопросом на котором был выбор нового царя. Рассматривалось несколько кандидатов: 1) польский королевич Владислав, 2) сын шведского короля Карл-Филипп, 3) сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек Иван, 4) некоторые представители наиболее известных боярских фамилий.

Выбор Земского Собора пал в итоге на Михаила Федоровича Романова, который приходился дальним родственником первой жены Ивана Грозного Анастасии Романовой. Кроме того, Михаил оказался достаточно компромиссной фигурой, не запятнанной в политических событиях Смутного времени. 2 мая 1613 года Михаил приехал в Москву, а 11 июля того же года состоялось торжественное венчание 16-летнего царя на царствование. Несмотря на череду кризисов Смутного времени, самодержавию удалось устоять и возродиться, словно фениксу из пепла. Легитимность новой династии была высока, так как царь был избран из природных русских бояр на Земском соборе, то есть «всем народом, всей землей». После пережитого, когда земля была «безгосударной», монархия рассматривалась как символ национального суверенитета, условие внутреннего мира и стабильность. Это вело к укреплению самодержавной власти, которая постепенно, к концу XVII века, свела на нет роль общества, возросшего в период Смуты.

Итоги и последствия Смуты

Итоги:

Запустение и разорение огромной территории на западе, а также на юго-западе России.

Ослабление боярства, а также укрепление дворянства, которое позже стало опорой для становления новой династии.

В декабре 1618 года в селе Деулино было подписано перемирие на 14,5 лет. Россия получала обратно всех пленных, включая патриарха Филарета, Смоленск оставался за поляками. Владислав не отказывался от борьбы за право на русский престол.

Немного раньше, в феврале 1617 года, в деревне Столбово был подписан мир со Швецией. Шведский король отказывался от претензий на русский трон, возвращал России Новгород, однако за Швецией оставалось Балтийское побережье со старинными русскими городами Ям, Копорье, Орешек, Ивангород. Россия потеряла выход в Балтийское море.