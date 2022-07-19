Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
История
XVI век
Правление Бориса Годунова Реформы Избранной рады Внешняя политика Ивана IV Правление Фёдора Иоанновича Опричнина Елена Глинская и боярское правление Правление Василия III Русская культура в XVI веке
XVII век
Внешняя политика России в XVII веке Социально-экономическое развитие России в XVII веке Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Освоение Сибири и Дальнего Востока Сословия в XVII веке: «низы» общества Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Бунты второй половины XVII века Государственное устройство России в XVII веке Сословия в XVII веке: «верхи» общества Формирование абсолютизма в XVII веке Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.)

Правление Бориса Годунова

Борис Годунов — первый выбранный монарх России

В 1598 году на Земском соборе был избран новый царь. Им ожидаемо стал фактический правитель предыдущей эпохи – Борис Годунов.

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Борису Годунову сообщают об его избрании на царство.

Внешняя политика Бориса Годунов была весьма успешна, при нем происходит дальнейшее продвижение в Сибирь (окончательное покорение Сибирского ханства, начатое Ермаком в начале 1580-х годов, завершается в 1598 году). В 1595 году был заключен Тявзинский мир со Швецией. Россия вернула себе ряд земель на берегу Балтики, потерянные после поражения в Ливонской войне — Ивангород, Ям, Копорье, Корелу. В 1598 году Годунов возглавил поход против хана Казы-Гирея, который так и не решился войти в русские земли.

Главной внутриполитической задачей Годунова стало преодоление хозяйственной разрухи. И здесь правительство Годунова не отступало от предшественников и шло по пути еще большего закрепощения крестьянства. Крестьяне не испытывали особой любви к Борису Годунову и считали, что принятый еще при царе Федоре закон об урочных летах — также дело рук Годунова.

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Борис Годунов.

Положение в стране значительно ухудшилось из-за неурожайных лет на заре XVII века — в 1601 – 1603 гг. В стране начался голод, Годунов пытался справиться с этой проблемой, стал даже раздавать хлеб из государственных амбаров и разрешил холопам уходить от своих господ в поисках лучшей доли, но это не помогало. По Москве стали распространяться слухи, что все эти беды в наказание за грехи Годунова.

В 1603 – 1604 гг. вспыхнуло восстание холопов под руководством Хлопка Косолапа, которое было подавлено, а сам инициатор казнен в Москве.