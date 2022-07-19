Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Английский язык
Grammar. Verbs
Future Simple Words introducing conditional clauses Present Perfect Past Simple/Present Perfect Zero and 1st conditional Relative clauses Past Simple/Past Continuous Past Continuous Should / should not Present Perfect Continuous
Phrases and structures
(a) few / (a) little Dependent prepositions Linking devices for contrast Have gone to / have been to / have been in Types of questions
Grammar. Non-verbs
Reflexive pronouns ed and ing participles Definite and indefinite articles: general rules too / enough adverbs with different meaning Оrder of adjectives Question tags Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison
General information
United Kingdom: famous sights

Present Perfect

Настоящее завершенное время (Present Perfect) —это грамматическая форма глагола, которая используется в следующих случаях:

  • Прошлый опыт, при этом важно наличие или отсутствие опыта — I’ve never been to Paris (отсутствие опыта). I’ve eaten snakes twice in my life (наличие опыта).

  • Действия в прошлом с результатом в настоящем — Where is Mike? He’s gone out (Майк когда-то ушёл, так что сейчас его нет).

  • Действие, которое закончилось недавно — The plane has just landed (just – только что).

  • Акцент на завершенности действия — You are late. The film has already finished (already – уже).

Present Perfect образуется с помощью вспомогательного глагола have/has и глагола в третьей форме (V3) или с окончанием -ed. Для примера возьмем глагол to cook:

Утвердительные предложения
I have cooked We have cooked
You have cooked They have cooked
He/She/It has cooked
Отрицательные предложения
I have not (haven’t) cooked We have not (haven’t) cooked
You have not (haven’t) cooked They have not (haven’t) cooked
He/She/It has not (hasn’t) cooked
Вопросительные предложения
Have I cooked? Have we cooked?
Have you cooked? Have they cooked?
Has he/she/it cooked?