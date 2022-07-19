Question Tags

Разделительный вопрос/ вопрос с хвостиком
Чаще используются в устной речи, чем на письме
Выражают сомнение или удивление
Дополнительной информации эти вопросы не ищут
На русский язык переводятся «не так ли?», «да?», «не правда ли?»
Как образуются разделительные вопросы?
|Простое предложение
|хвостик
|My sister is a good student,
|isn’t she?
Если первая часть вопроса утвердительная, то «хвост» будет отрицательным
V ( + ) … , tag ( – ) ?
He is at school, isn’t he?
Если первая часть вопроса отрицательная, то «хвост» будет положительным
V ( – ) … , tag ( + ) ?
He isn’t at home, is he?
В предложении может не быть прямого отрицания, но отрицательный смысл может быть выражен с помощью таких слов, как hardly, never, no, scarcely
Ann has never been to New Zealand, has she?
Как определить глагол в хвосте?
1. Если в первой части предложения используются:
Вспомогательные глаголы
will
do
does
did
etc.
Модальные глаголы
can
must
should
ought to
etc.
Глагол to be
В «хвостике» будет использован этот же самый глагол, но с противоположным знаком.
We don’t like vanilla ice-cream, do we?
Tom can’t swim fast, can he?
We are good children, aren’t we?
Если в первой части предложения нет ни вспомогательных, ни модальных глаголов, то в «хвостике» будет употреблять глагол do (в зависимости от времени предложения).
She likes brown horses, doesn’t she?
Yesterday Maria met with her friend, didn’t she?
Для местоимения I (= я) используется хвост aren’t.
I’m singing well, aren’t I?
Фразы, начинающиеся с Let’s требуют хвоста shall.
Let’s order some starters, shall we?
Императивные предложения (требования, приказы) используются с хвостом will.
Take an umbrella, will you?