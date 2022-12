Question Tags

Разделительный вопрос/ вопрос с хвостиком

Чаще используются в устной речи, чем на письме

Выражают сомнение или удивление

Дополнительной информации эти вопросы не ищут

На русский язык переводятся «не так ли?», «да?», «не правда ли?»

Как образуются разделительные вопросы?

Простое предложение хвостик My sister is a good student, isn’t she?

Если первая часть вопроса утвердительная, то «хвост» будет отрицательным

V ( + ) … , tag ( – ) ?

He is at school, isn’t he?

Если первая часть вопроса отрицательная, то «хвост» будет положительным

V ( – ) … , tag ( + ) ?

He isn’t at home, is he?

Внимание!

В предложении может не быть прямого отрицания, но отрицательный смысл может быть выражен с помощью таких слов, как hardly, never, no, scarcely

Ann has never been to New Zealand, has she?

Как определить глагол в хвосте?

1. Если в первой части предложения используются:

Вспомогательные глаголы

will

do

does

did

etc.

Модальные глаголы

can

must

should

ought to

etc.

Глагол to be

В «хвостике» будет использован этот же самый глагол, но с противоположным знаком.

We don’t like vanilla ice-cream, do we? Tom can’t swim fast, can he? We are good children, aren’t we?

Если в первой части предложения нет ни вспомогательных, ни модальных глаголов, то в «хвостике» будет употреблять глагол do (в зависимости от времени предложения).

She likes brown horses, doesn’t she?

Yesterday Maria met with her friend, didn’t she?

Исключения

Для местоимения I (= я) используется хвост aren’t.

I’m singing well, aren’t I?

Фразы, начинающиеся с Let’s требуют хвоста shall.

Let’s order some starters, shall we?

Императивные предложения (требования, приказы) используются с хвостом will.

Take an umbrella, will you?