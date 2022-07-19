Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Английский язык
Phrases and structures
Linking devices for contrast Have gone to / have been to / have been in Types of questions (a) few / (a) little Dependent prepositions
Grammar. Non-verbs
Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Reflexive pronouns ed and ing participles Definite and indefinite articles: general rules too / enough adverbs with different meaning Оrder of adjectives Question tags
General information
United Kingdom: famous sights
Grammar. Verbs
Present Perfect Continuous Past Simple/Present Perfect Relative clauses Past Simple/Past Continuous Past Continuous Should / should not Future Simple Present Perfect Words introducing conditional clauses Zero and 1st conditional

Question Tags

Разделительный вопрос/ вопрос с хвостиком

  • Чаще используются в устной речи, чем на письме

  • Выражают сомнение или удивление

  • Дополнительной информации эти вопросы не ищут

  • На русский язык переводятся «не так ли?», «да?», «не правда ли?»

Как образуются разделительные вопросы?

Простое предложение хвостик
My sister is a good student, isn’t she?

  1. Если первая часть вопроса утвердительная, то «хвост» будет отрицательным

V ( + ) … , tag ( – ) ?

He is at school, isn’t he?

  1. Если первая часть вопроса отрицательная, то «хвост» будет положительным

V ( – ) … , tag ( + ) ?

He isn’t at home, is he?

Внимание!

В предложении может не быть прямого отрицания, но отрицательный смысл может быть выражен с помощью таких слов, как hardly, never, no, scarcely

Ann has never been to New Zealand, has she?

Как определить глагол в хвосте?

1. Если в первой части предложения используются:

  1. Вспомогательные глаголы

will

do

does

did

etc.

  1. Модальные глаголы

can

must

should

ought to

etc.

  1. Глагол to be

В «хвостике» будет использован этот же самый глагол, но с противоположным знаком.

  1. We don’t like vanilla ice-cream, do we?

  2. Tom can’t swim fast, can he?

  3. We are good children, aren’t we?

Если в первой части предложения нет ни вспомогательных, ни модальных глаголов, то в «хвостике» будет употреблять глагол do (в зависимости от времени предложения).

She likes brown horses, doesn’t she?

Yesterday Maria met with her friend, didn’t she?

Исключения

  1. Для местоимения I (= я) используется хвост aren’t.

I’m singing well, aren’t I?

  1. Фразы, начинающиеся с Let’s требуют хвоста shall.

Let’s order some starters, shall we?

  1. Императивные предложения (требования, приказы) используются с хвостом will.

Take an umbrella, will you?