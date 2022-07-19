Dependent prepositions

В английском языке существует множество слов, используемых с определенными предлогами. Так как выбор предлога зависит от самого слова и его значения, такие предлоги называются зависимыми.

Слова с предлогом at:

good / excellent at (хорошо разбирающийся в чем-то)

bad / hopeless at (плохо разбирающийся в чем-то)

clever at (находчивый в какой-то области)

to aim at (нацеливаться на что-то)

to look at (смотреть на что-то)

to point at (указывать на что-то)

to shout at (кричать на кого-то)

Слова с предлогом for:

to ask for (просить о чем-то)

to blame sb for (обвинять кого-то в чем-то)

to care for (заботиться о чем-то)

to head for (следовать куда-то)

to search for (искать что-то)

demand for (требование чего-то)

need for (потребность в чем-то)

famous for (известный чем-то)

Слова, в которых ученики чаще всего совершают ошибки. Ошибки связаны с тем, что в русском языке у этих слов другие предлоги или их вообще нет.