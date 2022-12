Should/ Shouldn’t

Модальный глагол

Употребляется с смысловыми глаголами в начальной форме

Не требует после себя частицы to

Не присоединяет окончание -s в 3 лице, единственном числе

Не изменяется по временам

Означает необязательную к исполнению рекомендацию, совет

You should invest your money

Выражает моральное обязательство

We should think about our environment more often

В официальной речи/ формальных предложениях выражает условие

Should you have any questions, contact me (= Если у вас есть вопросы, прошу обратиться ко мне)

Отрицательная форма модального глагола (shouldn’t) используется, чтобы сказать, что данное действие совершать не следует.

You should not think about it.

Так как этот «мягкий» модальный глагол выражает совет/ рекомендацию, то чаще всего используется со следующими словами:

Think (= думать)

Suggest (= предлагать)

Insist (= настаивать)

Propose (= предлагать)

Recommend (= рекомендовать)