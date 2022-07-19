Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Английский язык
Grammar. Verbs
Relative clauses Should / should not Present Perfect Words introducing conditional clauses Zero and 1st conditional Past Simple/Past Continuous Past Continuous Future Simple Present Perfect Continuous Past Simple/Present Perfect
Phrases and structures
Have gone to / have been to / have been in Types of questions (a) few / (a) little Dependent prepositions Linking devices for contrast
Grammar. Non-verbs
adverbs with different meaning Оrder of adjectives Question tags Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Reflexive pronouns ed and ing participles Definite and indefinite articles: general rules too / enough
General information
United Kingdom: famous sights

Should/ Shouldn’t

  • Модальный глагол

  • Употребляется с смысловыми глаголами в начальной форме

  • Не требует после себя частицы to

  • Не присоединяет окончание -s в 3 лице, единственном числе

  • Не изменяется по временам

Означает необязательную к исполнению рекомендацию, совет

You should invest your money

Выражает моральное обязательство

We should think about our environment more often

В официальной речи/ формальных предложениях выражает условие

Should you have any questions, contact me (= Если у вас есть вопросы, прошу обратиться ко мне)

Отрицательная форма модального глагола (shouldn’t) используется, чтобы сказать, что данное действие совершать не следует.

You should not think about it.

Так как этот «мягкий» модальный глагол выражает совет/ рекомендацию, то чаще всего используется со следующими словами:

Think (= думать)

Suggest (= предлагать)

Insist (= настаивать)

Propose (= предлагать)

Recommend (= рекомендовать)