Order of adjectives

Порядок прилагательных
Характеризуют существительные (обозначают качества и свойства)
Ставятся перед существительным в предложении
Если прилагательных в предложении несколько, употребляются в следующем порядке:
opinion
usual, awful, awesome, horrible, pretty
size
small, big, tall, tiny, huge
quality/character
rough, tidy, thin
age
old, young, new
shape
square, round, triangular
colour
red, blue, purple
origin
Russian, Japanese, Dutch
material
cotton, wooden, woolen, silk
type
V-shaped, three-sided, general-purpose
purpose
cooking, cleaning, writing
+ noun (существительное)
Так, прилагательное, обозначающие назначение (цель) предмета, является самым важным и стоит максимально близко (10. purpose), а вот прилагательное, отражающее мнение, не являются такими важными, поэтому может стоять далеко от существительного (1. opinion).
Examples:
It is a strange (1) old (4) purple (6) Dutch (7) dress.
She is an amazing (1) tall (2) young (3) Russian (7) woman.
Из примеров можно заметить, что крайне редко все 10 прилагательных используются перед одним существительным. Обычно используются два-три. Чтобы добавить дополнительные характеристики предмета, можно использовать придаточные предложения или составить новые.
Example:
It is a beautiful little cup. Moreover, it is old and Japanese.
При использовании прилагательных, характеризующих предмет с разной стороны, запятые между такими прилагательными не ставятся.