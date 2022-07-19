Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Английский язык
General information
United Kingdom: famous sights
Grammar. Verbs
Words introducing conditional clauses Zero and 1st conditional Relative clauses Past Simple/Past Continuous Past Continuous Should / should not Present Perfect Future Simple Present Perfect Continuous Past Simple/Present Perfect
Phrases and structures
(a) few / (a) little Dependent prepositions Linking devices for contrast Have gone to / have been to / have been in Types of questions
Grammar. Non-verbs
Оrder of adjectives Question tags Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Reflexive pronouns ed and ing participles Definite and indefinite articles: general rules too / enough adverbs with different meaning

Order of adjectives

Порядок прилагательных

  • Характеризуют существительные (обозначают качества и свойства)

  • Ставятся перед существительным в предложении

Если прилагательных в предложении несколько, употребляются в следующем порядке:

  1. opinion

usual, awful, awesome, horrible, pretty

  1. size

small, big, tall, tiny, huge

  1. quality/character

rough, tidy, thin

  1. age

old, young, new

  1. shape

square, round, triangular

  1. colour

red, blue, purple

  1. origin

Russian, Japanese, Dutch

  1. material

cotton, wooden, woolen, silk

  1. type

V-shaped, three-sided, general-purpose

  1. purpose

cooking, cleaning, writing

+ noun (существительное)

Чем важнее прилагательное, тем ближе к существительному оно будет стоять.

Так, прилагательное, обозначающие назначение (цель) предмета, является самым важным и стоит максимально близко (10. purpose), а вот прилагательное, отражающее мнение, не являются такими важными, поэтому может стоять далеко от существительного (1. opinion).

Examples:

It is a strange (1) old (4) purple (6) Dutch (7) dress.

She is an amazing (1) tall (2) young (3) Russian (7) woman.

Из примеров можно заметить, что крайне редко все 10 прилагательных используются перед одним существительным. Обычно используются два-три. Чтобы добавить дополнительные характеристики предмета, можно использовать придаточные предложения или составить новые.

Example:

It is a beautiful little cup. Moreover, it is old and Japanese.

При использовании прилагательных, характеризующих предмет с разной стороны, запятые между такими прилагательными не ставятся.