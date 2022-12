The Past Continuous Tense

Прошедшее продолженное время

Форма прошедшего продолженного времени глагол образуется с помощью вспомогательного глагола be в простом прошедшем времени, за которым следует смысловой глагол в форме Ving.

За местоимениями I, he, she, it следует was + Ving.

За местоимениями we, you, they следует were + Ving.

Тип предложения Строение предложения Утвердительное предложение (Affirmative) S + was/were + Ving …. Отрицательное предложение (Negative) S + was/were not (wasn’t/weren’t) + Ving …. Общий вопрос (General or Yes-no question) Was/Were + S + Ving …? Специальный вопрос (Wh-question) Wh+ was/were + S + Ving …? Специальный вопрос с Who в качестве подлежащего Who + was/were + Ving …?

Почему так важно подчеркнуть, что это прошедшее продолженное время? Смотри случаи употребления:

Действия, которые длились в указанный момент или промежуток времени в прошлом:

Yesterday she was seeing her boyfriend at 7 o’clock in the evening.

Длительные процессы, происходящие параллельно в прошлом:

Jack was painting the wall, while Kate and kids were playing in the garden.

Фоновые действия в прошлом:

When he left, it was raining, so he had to take a taxi.

Прерываемое длительное действие в прошлом:

When I entered the room, they were fighting.

Маркеры The Past Continuous Tense или обстоятельства времени, часто сопутствующие ему: