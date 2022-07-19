Учебник MAXIMUM Education

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7 класс
Английский язык
Phrases and structures
Linking devices for contrast Have gone to / have been to / have been in Types of questions (a) few / (a) little Dependent prepositions
Grammar. Non-verbs
Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Reflexive pronouns ed and ing participles Definite and indefinite articles: general rules too / enough adverbs with different meaning Оrder of adjectives Question tags
General information
United Kingdom: famous sights
Grammar. Verbs
Past Continuous Should / should not Present Perfect Continuous Words introducing conditional clauses Relative clauses Past Simple/Past Continuous Future Simple Present Perfect Past Simple/Present Perfect Zero and 1st conditional

(a) few / (a) little

Обозначение количества в английской языке

В английском языке выделяют следующие местоименные прилагательные:

much, many – “много”

little, few – “мало”

Much, little определяют неисчисляемые существительные:

There is much food to eat /There is little water in the kettle (Как много еды нужно съесть. Как мало воды в этом чайнике)

Many, few – ставятся перед исчисляемыми существительными:

There are many brave people, but only few can be heroes. (В мире много храбрый людей, но мало кто может стать героем)

Little, few в сочетании с неопределённым артиклем образуют устойчивые сочетания со следующими значениями:

a few – "несколько"

a little – "немного"

A little – "немного" и a few – "несколько" употребляются в смысле "некоторое, хотя и небольшое количество", в то время как little и few – "мало" употребляются в смысле "недостаточно, почти нет".

I've got little time.

У меня мало времени.

I've got a little time.

У меня есть немного времени.

He has few friends.

У него мало друзей.

He has a few friends.

У него есть несколько друзей.