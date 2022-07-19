Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Английский язык
General information
United Kingdom: famous sights
Grammar. Verbs
Relative clauses Past Continuous Should / should not Words introducing conditional clauses Zero and 1st conditional Past Simple/Past Continuous Future Simple Present Perfect Continuous Present Perfect Past Simple/Present Perfect
Phrases and structures
(a) few / (a) little Dependent prepositions Linking devices for contrast Have gone to / have been to / have been in Types of questions
Grammar. Non-verbs
Оrder of adjectives Question tags Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Reflexive pronouns ed and ing participles Definite and indefinite articles: general rules too / enough adverbs with different meaning

Types of Conditional Sentences in English: Zero and First Type Conditionals

Типы уловных предложений в английском: нулевой и первый типы

Само название условных предложений говорит о том, что в таком виде предложений обязательно должно содержаться определённое условие, при котором с какой-либо вероятностью произойдет действие. Например: «Если я буду старательно готовиться к экзамену, я сдам его на «отлично».

  • Real conditions: the Zero Conditional

Реальные условия: нулевой тип условных предложений

Мы используем условные предложения нулевого типа, когда говорим о чём-то, что (не) произойдёт 100% или (не) происходит очень часто при данных условиях. Сюда можно отнести правдивые ситуации, чьи-то привычки, научные факты или что-то очевидное.

If clause

(придаточная часть с если)

Main clause

(главная часть)
If + S + V1, S + V1.
If you mix blue and yellow, you get a green colour (fact).
If I can’t sleep, I watch Netflix original series (habit).

  • Real Conditions: the First Conditional

Реальные условия: первый тип условных предложений

Мы используем первый тип условных предложений, когда говорим о результате реальной ситуации в будущем. В этом случае мы полагаем, что ситуация весьма вероятна, но не можем утверждать на 100%.

If clause – imagined future situation

(придаточная часть – воображаемая ситуация в будущем)

Main clause – future result

(главная часть – результат этой ситуации в будущем)
If + S + V1, S + will + V1.
If Paul rings, I’ll ask him to come over for dinner.

Внимание!

Мы не используем will после if:

Неправильно: If our team will win, we celebrate the victory all together. Правильно: If our team wins, we’ll celebrate the victory all together.

Внимание!

Если часть предложения с if перенести в конец, то запятая не ставится:

Сравни: If it snows, we go skiing at weekends.

We go skiing at weekends if it snows.