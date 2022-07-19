Types of Conditional Sentences in English: Zero and First Type Conditionals

Типы уловных предложений в английском: нулевой и первый типы
Само название условных предложений говорит о том, что в таком виде предложений обязательно должно содержаться определённое условие, при котором с какой-либо вероятностью произойдет действие. Например: «Если я буду старательно готовиться к экзамену, я сдам его на «отлично».
Real conditions: the Zero Conditional
Реальные условия: нулевой тип условных предложений
Мы используем условные предложения нулевого типа, когда говорим о чём-то, что (не) произойдёт 100% или (не) происходит очень часто при данных условиях. Сюда можно отнести правдивые ситуации, чьи-то привычки, научные факты или что-то очевидное.
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If clause
(придаточная часть с если)
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Main clause
(главная часть)
|If + S + V1,
|S + V1.
|If you mix blue and yellow,
|you get a green colour (fact).
|If I can’t sleep,
|I watch Netflix original series (habit).
Real Conditions: the First Conditional
Реальные условия: первый тип условных предложений
Мы используем первый тип условных предложений, когда говорим о результате реальной ситуации в будущем. В этом случае мы полагаем, что ситуация весьма вероятна, но не можем утверждать на 100%.
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If clause – imagined future situation
(придаточная часть – воображаемая ситуация в будущем)
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Main clause – future result
(главная часть – результат этой ситуации в будущем)
|If + S + V1,
|S + will + V1.
|If Paul rings,
|I’ll ask him to come over for dinner.
Мы не используем will после if:
Неправильно: If our team will win, we celebrate the victory all together. Правильно: If our team wins, we’ll celebrate the victory all together.
Если часть предложения с if перенести в конец, то запятая не ставится:
Сравни: If it snows, we go skiing at weekends.
We go skiing at weekends if it snows.