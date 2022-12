Types of Conditional Sentences in English: Zero and First Type Conditionals

Типы уловных предложений в английском: нулевой и первый типы

Само название условных предложений говорит о том, что в таком виде предложений обязательно должно содержаться определённое условие, при котором с какой-либо вероятностью произойдет действие. Например: «Если я буду старательно готовиться к экзамену, я сдам его на «отлично».

Real conditions: the Zero Conditional

Реальные условия: нулевой тип условных предложений

Мы используем условные предложения нулевого типа, когда говорим о чём-то, что (не) произойдёт 100% или (не) происходит очень часто при данных условиях. Сюда можно отнести правдивые ситуации, чьи-то привычки, научные факты или что-то очевидное.

If clause (придаточная часть с если) Main clause (главная часть) If + S + V1, S + V1. If you mix blue and yellow, you get a green colour (fact). If I can’t sleep, I watch Netflix original series (habit).

Real Conditions: the First Conditional

Реальные условия: первый тип условных предложений

Мы используем первый тип условных предложений, когда говорим о результате реальной ситуации в будущем. В этом случае мы полагаем, что ситуация весьма вероятна, но не можем утверждать на 100%.

If clause – imagined future situation (придаточная часть – воображаемая ситуация в будущем) Main clause – future result (главная часть – результат этой ситуации в будущем) If + S + V1, S + will + V1. If Paul rings, I’ll ask him to come over for dinner.

Внимание!

Мы не используем will после if:

Неправильно: If our team will win, we celebrate the victory all together. Правильно: If our team wins, we’ll celebrate the victory all together.

Внимание!

Если часть предложения с if перенести в конец, то запятая не ставится:

Сравни: If it snows, we go skiing at weekends.

We go skiing at weekends if it snows.