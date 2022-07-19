Учебник MAXIMUM Education

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7 класс
Английский язык
General information
United Kingdom: famous sights
Grammar. Verbs
Zero and 1st conditional Past Simple/Past Continuous Past Continuous Should / should not Future Simple Present Perfect Continuous Present Perfect Words introducing conditional clauses Relative clauses Past Simple/Present Perfect
Phrases and structures
(a) few / (a) little Dependent prepositions Linking devices for contrast Have gone to / have been to / have been in Types of questions
Grammar. Non-verbs
Оrder of adjectives Question tags Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Reflexive pronouns ed and ing participles Definite and indefinite articles: general rules too / enough adverbs with different meaning

Adjectives ending in -ED and -ING in English

Прилагательное, заканчивающееся на -ING используется, чтобы описать свойство человека, вещи или ситуации. Это постоянная характеристика, присущая чему или кому-либо.

В свою очередь, прилагательное, оканчивающееся на -ED, используется, чтобы описать, как человек или, например, животное, себя чувствует. Так как только люди и некоторые животные могут испытывать чувства, прилагательные с -ED не могут использоваться для описания ситуации или неодушевлённого объекта. В отличие от прилагательных с -ING это временная характеристика.

Сравни:

boring VS bored

скучный VS скучающий/испытывающий скуку

Например:

This borING book made me borED.

Эта скучная книга заставила меня скучать/испытывать скуку (в дословном переводе сделала меня скучающим). Т.е. книга для тебя в любом случае скучная (-ING), что бы с ней не делали, а вот ты испытываешь скуку (-ED) не всегда, а только из-за этой книги в данной ситуации.

Прилагательные с -ED и -ING, которые чаще всего путают между собой:

  • Amused (веселый, радостный) – Amusing (занимательный)

  • Annoyed (раздражённый) – Annoying (неприятный, раздражающий)

  • Astonished (удивленный) – Astonishing (удивительный)

  • Bored (скучающий) – Boring (скучный)

  • Challenged (испытывающий трудности) – Challenging (бросающий вызов)

  • Charmed (очарованный, заколдованный) – Charming (очаровательный)

  • Confused (сбитый с толку, запутавшийся) – Confusing (сбивающий с толку)

  • Depressed (удручённый) – Depressing (удручающий)

  • Disappointed (расстроенный) – Disappointing (расстраивающий)

  • Embarrassed (смущённый) – Embarrassing (смущающий)

  • Excited (возбужденный, взволнованный) – Exciting (захватывающий)

  • Exhausted (изнурённый) – Exhausting (изнурительный)

  • Fascinated (увлеченный, заинтересованный) – Fascinating (увлекательный, захватывающий)

  • Frightened (испуганный) – Frightening (пугающий)

  • Interested (заинтересованный) – Interesting (интересный)

  • Pleased (довольный) – Pleasing (приятный, доставляющий удовольствие)

  • Relaxed (расслабленный) – Relaxing (расслабляющий)

  • Satisfied (удовлетворённый) – Satisfying (удовлетворяющий)

  • Shocked (шокированный) – Shocking (шокирующий)

  • Surprised (удивлённый, изумлённый) – Surprising (удивительный, неожиданный)

  • Terrified (перепуганный) – Terrifying (ужасающий)

  • Tired (утомлённый) – Tiring (утомительный)