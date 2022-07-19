Adjectives ending in -ED and -ING in English

Прилагательное, заканчивающееся на -ING используется, чтобы описать свойство человека, вещи или ситуации. Это постоянная характеристика, присущая чему или кому-либо.
В свою очередь, прилагательное, оканчивающееся на -ED, используется, чтобы описать, как человек или, например, животное, себя чувствует. Так как только люди и некоторые животные могут испытывать чувства, прилагательные с -ED не могут использоваться для описания ситуации или неодушевлённого объекта. В отличие от прилагательных с -ING это временная характеристика.
Сравни:
boring VS bored
скучный VS скучающий/испытывающий скуку
Например:
This borING book made me borED.
Эта скучная книга заставила меня скучать/испытывать скуку (в дословном переводе сделала меня скучающим). Т.е. книга для тебя в любом случае скучная (-ING), что бы с ней не делали, а вот ты испытываешь скуку (-ED) не всегда, а только из-за этой книги в данной ситуации.
Прилагательные с -ED и -ING, которые чаще всего путают между собой:
Amused (веселый, радостный) – Amusing (занимательный)
Annoyed (раздражённый) – Annoying (неприятный, раздражающий)
Astonished (удивленный) – Astonishing (удивительный)
Bored (скучающий) – Boring (скучный)
Challenged (испытывающий трудности) – Challenging (бросающий вызов)
Charmed (очарованный, заколдованный) – Charming (очаровательный)
Confused (сбитый с толку, запутавшийся) – Confusing (сбивающий с толку)
Depressed (удручённый) – Depressing (удручающий)
Disappointed (расстроенный) – Disappointing (расстраивающий)
Embarrassed (смущённый) – Embarrassing (смущающий)
Excited (возбужденный, взволнованный) – Exciting (захватывающий)
Exhausted (изнурённый) – Exhausting (изнурительный)
Fascinated (увлеченный, заинтересованный) – Fascinating (увлекательный, захватывающий)
Frightened (испуганный) – Frightening (пугающий)
Interested (заинтересованный) – Interesting (интересный)
Pleased (довольный) – Pleasing (приятный, доставляющий удовольствие)
Relaxed (расслабленный) – Relaxing (расслабляющий)
Satisfied (удовлетворённый) – Satisfying (удовлетворяющий)
Shocked (шокированный) – Shocking (шокирующий)
Surprised (удивлённый, изумлённый) – Surprising (удивительный, неожиданный)
Terrified (перепуганный) – Terrifying (ужасающий)
Tired (утомлённый) – Tiring (утомительный)