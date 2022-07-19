Будущее простое неопределённое время
Форма будущего простого неопределённого времени глагола образуется из инфинитива (V1) с помощью вспомогательного глагола will, который в разговорной речи и неформальном стиле письма имеет сокращённую форму ‘ll.
|Тип предложения
|Строение предложения
|Утвердительное предложение (Affirmative)
|S + will (‘ll) + V1 + …
|Отрицательное предложение (Negative)
|S + will not (won’t) + V1 + ….
|Общий вопрос (General or Yes-no question)
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Will + I/we + V1 …?
Will + he/she/it/you/they + V1 … ?
|Специальный вопрос (Wh-question)
|Wh+ will + S + V1 …?
Почему так важно подчеркнуть, что это неопределённое время? Потому что, в отличие от других способов выражения будущего времени, с помощью Future Simple часто выражают сомнения или какую-то долю вероятности свершения чего-либо, или же говорят о том, что не зависит от наших планов или не было спланировано никем вовсе – на это указывают случаи его употребления:
Действия и события в будущем, не зависящие от наших планов (т.е. что-то в любом случае произойдёт, хотим мы того или нет):
Kate will turn 15 next year.
Решения, принятые в момент разговора (on-the-spot decisions):
A: How would you like your steak?
B: I’ll have well-done.
Предсказания, основанные на личном мнении/знаниях (зачастую начинаются с I think/I’m sure, но необязательно):
(I’m sure) The rainy season will soon end.
Опасения, надежды, обещания, предложения:
I’m afraid it won’t work out (concern).
I hope I’ll see you soon (hope).
I promise I’ll come back safe and sound (promise).
I’ll help you with your bags (offer).
Маркеры The Future Simple Tense или обстоятельства времени, часто сопутствующие ему:
tomorrow
the day after tomorrow
next day/week/month/year, etc.
in an hour/day/week, etc.
in the 22nd century
soon
later
some day