Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Английский язык
General information
United Kingdom: famous sights
Grammar. Verbs
Relative clauses Past Simple/Past Continuous Past Continuous Future Simple Words introducing conditional clauses Zero and 1st conditional Should / should not Present Perfect Continuous Present Perfect Past Simple/Present Perfect
Phrases and structures
(a) few / (a) little Dependent prepositions Linking devices for contrast Have gone to / have been to / have been in Types of questions
Grammar. Non-verbs
Reflexive pronouns ed and ing participles Definite and indefinite articles: general rules too / enough adverbs with different meaning Оrder of adjectives Question tags Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison

The Future Simple Tense

Будущее простое неопределённое время

Форма будущего простого неопределённого времени глагола образуется из инфинитива (V1) с помощью вспомогательного глагола will, который в разговорной речи и неформальном стиле письма имеет сокращённую форму ‘ll.

Тип предложения Строение предложения
Утвердительное предложение (Affirmative) S + will (‘ll) + V1 + …
Отрицательное предложение (Negative) S + will not (won’t) + V1 + ….
Общий вопрос (General or Yes-no question)

Will + I/we + V1 …?

Will + he/she/it/you/they + V1 … ?
Специальный вопрос (Wh-question) Wh+ will + S + V1 …?

Почему так важно подчеркнуть, что это неопределённое время? Потому что, в отличие от других способов выражения будущего времени, с помощью Future Simple часто выражают сомнения или какую-то долю вероятности свершения чего-либо, или же говорят о том, что не зависит от наших планов или не было спланировано никем вовсе – на это указывают случаи его употребления:

  • Действия и события в будущем, не зависящие от наших планов (т.е. что-то в любом случае произойдёт, хотим мы того или нет):

Kate will turn 15 next year.

  • Решения, принятые в момент разговора (on-the-spot decisions):

A: How would you like your steak?

B: I’ll have well-done.

  • Предсказания, основанные на личном мнении/знаниях (зачастую начинаются с I think/I’m sure, но необязательно):

(I’m sure) The rainy season will soon end.

  • Опасения, надежды, обещания, предложения:

I’m afraid it won’t work out (concern).

I hope I’ll see you soon (hope).

I promise I’ll come back safe and sound (promise).

I’ll help you with your bags (offer).

Маркеры The Future Simple Tense или обстоятельства времени, часто сопутствующие ему:

  • tomorrow

  • the day after tomorrow

  • next day/week/month/year, etc.

  • in an hour/day/week, etc.

  • in the 22nd century

  • soon

  • later

  • some day