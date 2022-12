The Future Simple Tense

Будущее простое неопределённое время

Форма будущего простого неопределённого времени глагола образуется из инфинитива (V1) с помощью вспомогательного глагола will, который в разговорной речи и неформальном стиле письма имеет сокращённую форму ‘ll.

Тип предложения Строение предложения Утвердительное предложение (Affirmative) S + will (‘ll) + V1 + … Отрицательное предложение (Negative) S + will not (won’t) + V1 + …. Общий вопрос (General or Yes-no question) Will + I/we + V1 …? Will + he/she/it/you/they + V1 … ? Специальный вопрос (Wh-question) Wh+ will + S + V1 …?

Почему так важно подчеркнуть, что это неопределённое время? Потому что, в отличие от других способов выражения будущего времени, с помощью Future Simple часто выражают сомнения или какую-то долю вероятности свершения чего-либо, или же говорят о том, что не зависит от наших планов или не было спланировано никем вовсе – на это указывают случаи его употребления:

Действия и события в будущем, не зависящие от наших планов (т.е. что-то в любом случае произойдёт, хотим мы того или нет):

Kate will turn 15 next year.

Решения, принятые в момент разговора (on-the-spot decisions):

A: How would you like your steak?

B: I’ll have well-done.

Предсказания, основанные на личном мнении/знаниях (зачастую начинаются с I think/I’m sure, но необязательно):

(I’m sure) The rainy season will soon end.

Опасения, надежды, обещания, предложения:

I’m afraid it won’t work out (concern).

I hope I’ll see you soon (hope).

I promise I’ll come back safe and sound (promise).

I’ll help you with your bags (offer).

Маркеры The Future Simple Tense или обстоятельства времени, часто сопутствующие ему: