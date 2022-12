Have gone to / have been to / have been in

Have gone to = кто-то ушел / уехал, в данном месте его нет.

Jane has gone to Israel. Джейн уехала в Израиль (Она либо находится в пути, либо уже там. Здесь ее нет).

Michael has gone to work. Майкл ушел на работу (Он либо находится в пути, либо уже пришел. Здесь его нет).

Have been to = кто-то был в каком-то месте на протяжении определенного количества времени и вернулся.

I have been to Berlin for a week. Я была в Берлине неделю (Я ездила туда, но сейчас я не там. Я уже вернулась).

Have been in = кто-то уехал / ушел и до сих пор там находится.

They have been in Athens for 8 months. Они в Афинах 8 месяцев (Они уехали в Афины 8 месяцев назад и до сих пор находятся там).