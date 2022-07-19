Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Английский язык
Grammar. Verbs
Past Continuous Future Simple Present Perfect Continuous Present Perfect Words introducing conditional clauses Relative clauses Should / should not Past Simple/Present Perfect Zero and 1st conditional Past Simple/Past Continuous
Phrases and structures
Linking devices for contrast Have gone to / have been to / have been in Types of questions (a) few / (a) little Dependent prepositions
Grammar. Non-verbs
too / enough adverbs with different meaning Оrder of adjectives Question tags Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Reflexive pronouns ed and ing participles Definite and indefinite articles: general rules
General information
United Kingdom: famous sights

Have gone to / have been to / have been in

Have gone to = кто-то ушел / уехал, в данном месте его нет.

Jane has gone to Israel. Джейн уехала в Израиль (Она либо находится в пути, либо уже там. Здесь ее нет).

Michael has gone to work. Майкл ушел на работу (Он либо находится в пути, либо уже пришел. Здесь его нет).

Have been to = кто-то был в каком-то месте на протяжении определенного количества времени и вернулся.

I have been to Berlin for a week. Я была в Берлине неделю (Я ездила туда, но сейчас я не там. Я уже вернулась).

Have been in = кто-то уехал / ушел и до сих пор там находится.

They have been in Athens for 8 months. Они в Афинах 8 месяцев (Они уехали в Афины 8 месяцев назад и до сих пор находятся там).