Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Английский язык
Grammar. Verbs
Past Continuous Present Perfect Continuous Present Perfect Past Simple/Present Perfect Zero and 1st conditional Past Simple/Past Continuous Should / should not Future Simple Words introducing conditional clauses Relative clauses
Phrases and structures
Types of questions (a) few / (a) little Dependent prepositions Linking devices for contrast Have gone to / have been to / have been in
Grammar. Non-verbs
Reflexive pronouns ed and ing participles Definite and indefinite articles: general rules too / enough adverbs with different meaning Оrder of adjectives Question tags Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison
General information
United Kingdom: famous sights

Relative clauses

Придаточные предложения в английском бывают нескольких видов. Сейчас мы поговорим о двух придаточных, которые часто путают (хотя они выполняют противоположные функции) – ограничительном и распространительном.

Defining clauses (Ограничительные определения)

Defining relative clauses дают важную информацию о существительном.

Сравните:

1. My brother, who lives in Moscow, is visiting New York now

2. My brother who lives in Moscow is visiting New York now

В первом предложении, придаточное предложение who lives in Moscow – это non-defining relative clause. Это придаточное предложение сообщает дополнительную информацию: у меня есть только один брат и он живет в Москве. Если опустить информацию о том, где живет брат, все равно будет понятно, что мы хотим сказать.

Второе предложение – это defining relative clause: у меня есть несколько братьев, и я сейчас говорю о том, который живет в Москве.

В defining relative clauses мы можем опустить слово-связку.

I’ve read the book (which) I bought yesterday

Ограничительные придаточные предложения при письме не выделяются запятыми.

Non-defining clauses (Распространительные предложения)

Non-defining дают дополнительную информацию о подлежащем. Придаточное предложение в этом случае выделяется с двух сторон запятыми.

That book, which I started reading two years ago, still isn't finished.

Эту информацию можно легко изъять из предложения, смысл не потеряется.