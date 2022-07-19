Reflexive Pronouns

Возвратные местоимения
Обозначают действие, направленное на себя (подлежащее). На русский язык переводится с помощью возвратного местоимения «себя» или постфикса сь/ся.
She cut a tomato. – Она порезал помидор.
She cut herself. – Она порезалась (порезала себя).
Образуются с помощью суффикса self/ selves
|I
|myself
|you
|yourself/ yourselves
|we
|ourselves
|they
|themselves
|he
|himself
|she
|herself
|it
|itself
She has already paid for herself. – Она уже за себя заплатила.
Используются, как в единственном, так и множественном числе
You have hurt yourself. – Ты себя поранил.
You have hurt yourselves. – Вы себя поранили.
Существует группа глаголов, которые выражают действие, уже направленное на себя (на подлежащее), поэтому употреблять возвратные местоимения с ними не требуется.
Wash – мыть(ся)
Shave – брить(ся)
Bathe – купать(ся)
Relax – расслабляться
Feel – чувствовать
Concentrate – концентрироваться
Hide – прятать(ся)
Если мы говорим, что моем/ прячем и т.д. что-то другое, то использовать местоимение нужно. Только не возвратное, а личное/ притяжательное.
He washed and hid. – Он помылся и спрятался.
He washed his dishes and hid them. – Он помыл свои тарелки и спрятал их.
Часто возвратные местоимения используются с предлогом by. Данный предлог означает, что кто-то (подлежащее) выполнил действие самостоятельно.
I have created this map by myself. – Я придумал эту карту самостоятельно.
Ann went to Paris by herself. – Анна ездила в Париж одна.
Существуют глаголы, которые меняют свое значение, если употребляются с возвратным местоимением. Вот некоторые из них:
help yourself = угоститься
“Help yourself to whatever you would like!”, said the owner of the party. – «Угощайся, чем хочешь», - сказала мне хозяйка вечеринки
see myself = воображать/ представить себя кем-то
I see myself as a famous scientist. – Я представляю себя известным ученым.
behave themselves = вести себя хорошо
I believe the children will behave themselves during our flight to America. – Я надеюсь, дети будут вести себя хорошо во время нашего полета в Америку.