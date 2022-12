Reflexive Pronouns

Возвратные местоимения

Обозначают действие, направленное на себя (подлежащее). На русский язык переводится с помощью возвратного местоимения «себя» или постфикса сь/ся.

She cut a tomato. – Она порезал помидор.

She cut herself. – Она порезалась (порезала себя).

Образуются с помощью суффикса self/ selves

I myself you yourself/ yourselves we ourselves they themselves he himself she herself it itself

She has already paid for herself. – Она уже за себя заплатила.

Используются, как в единственном, так и множественном числе

You have hurt yourself. – Ты себя поранил.

You have hurt yourselves. – Вы себя поранили.

Существует группа глаголов, которые выражают действие, уже направленное на себя (на подлежащее), поэтому употреблять возвратные местоимения с ними не требуется.

Wash – мыть(ся)

Shave – брить(ся)

Bathe – купать(ся)

Relax – расслабляться

Feel – чувствовать

Concentrate – концентрироваться

Hide – прятать(ся)

НО!

Если мы говорим, что моем/ прячем и т.д. что-то другое, то использовать местоимение нужно. Только не возвратное, а личное/ притяжательное.

He washed and hid. – Он помылся и спрятался.

He washed his dishes and hid them. – Он помыл свои тарелки и спрятал их.

Часто возвратные местоимения используются с предлогом by. Данный предлог означает, что кто-то (подлежащее) выполнил действие самостоятельно.

I have created this map by myself. – Я придумал эту карту самостоятельно.

Ann went to Paris by herself. – Анна ездила в Париж одна.

Существуют глаголы, которые меняют свое значение, если употребляются с возвратным местоимением. Вот некоторые из них:

help yourself = угоститься

“Help yourself to whatever you would like!”, said the owner of the party. – «Угощайся, чем хочешь», - сказала мне хозяйка вечеринки

see myself = воображать/ представить себя кем-то

I see myself as a famous scientist. – Я представляю себя известным ученым.

behave themselves = вести себя хорошо

I believe the children will behave themselves during our flight to America. – Я надеюсь, дети будут вести себя хорошо во время нашего полета в Америку.