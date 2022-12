Present Perfect Continuous

Настоящее совершенное длительное время

Формула образования:

Включает в себя черты Continuous (Ving)

Включает в себя черты Present Perfect (have/has been)

=> have/has been Ving

We have been working on the new project since Friday.

Have или has?

He/ She/ It Has I Have You We They

Утвердительные предложения

S + have/has + been + Ving

I’ve been watching this movie the whole day

Отрицательные предложения

S + have/has + not + been + Ving

She has not been working a lot

Вопросительные предложения

Have/Has + S + been + Ving

Has it been raining all day long?

Использование времени:

Ситуация началась в прошлом, но продолжается до сих пор. Акцент - на продолжительность действия.

Students have been looking through these articles for five hours, but they still can’t find the information they need for the lesson. – Студенты просматривают эти статьи уже пять часов, но все еще не могут найти информацию, которая им нужна.

Мы пытаемся объяснить ситуацию, которая произошла в прошлом, но ее результат наблюдаем сейчас (в настоящем)

Your paintings look amazing! Not it is clear why you have been drawing them since last week. – Твои рисунки великолепны! Теперь мне понятно, почему ты рисовал их с прошлой недели.

Маркеры времени:

for

since

all day/ week/ month

lately

recently

Note!

Помните, когда мы изучали время Present Continuous, мы выяснили, что существуют stative verbs (глаголы состояния), которые не употребляются в длительной форме. На время Present Perfect Continuous это правило тоже распространяется.