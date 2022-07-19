Учебник MAXIMUM Education

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7 класс
Английский язык
Grammar. Non-verbs
adverbs with different meaning Оrder of adjectives Question tags Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Reflexive pronouns ed and ing participles Definite and indefinite articles: general rules too / enough
General information
United Kingdom: famous sights
Grammar. Verbs
Past Simple/Present Perfect Relative clauses Past Continuous Should / should not Future Simple Present Perfect Continuous Past Simple/Past Continuous Present Perfect Words introducing conditional clauses Zero and 1st conditional
Phrases and structures
Have gone to / have been to / have been in Types of questions (a) few / (a) little Dependent prepositions Linking devices for contrast

Gradable and ungradable adjectives

В английском языке большинство прилагательных можно усилить или ослабить с помощью различных наречий, у таких прилагательных есть градация – они называются gradable. Некоторые прилагательные уже имеют значение качества в высшей степени – такие прилагательные называются ungradable.

Можно сказать «очень холодный», very cold, или «не очень горячий», not very hot. Можно использовать их в сравнительной степени – It’s colder here. Такие прилагательные называются gradable adjectives.

Прилагательные, обладающие абсолютными значениями, называются ungradable, они уже имеют высшую степень качества (кипящий, ледяной).

Для того, чтобы изменить степень gradable прилагательного, используются следующие наречия:

  • Very – очень

  • Really – действительно

  • Extremely – крайне

  • Highly – весьма

  • Slightly – слегка

  • Quite – вполне

Для работы с ungradable прилагательными используются другие наречия:

  • Absolutely – абсолютно

  • Completely – всецело

  • Totally – полностью

  • Nearly – почти

  • Almost – почти

  • Virtually – практически

В английском языке существуют фиксированные сочетания наречий и прилагательных, такие как:

  • Highly educated – отлично образованный

  • Completely lost – абсолютно потерявшийся

  • Seriously ill – серьезно болен

  • Completely open – абсолютно честный