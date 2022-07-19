Past Simple and Present Perfect

Past Simple

Прошедшее простое время (Past Simple) — это грамматическая форма глагола, которая используется в следующих случаях:

Единичное действие в прошлом — He died in 1895 Повторяющееся действие в прошлом – Betty phoned her family every day when she was in Rome Последовательность действий в прошлом — I woke up, brushed my teeth and went to the office

Образование формы:

+ Т.н вторая форма глагола (V2) ,

Появляется вспомогательный глагол did

? Начинаем вопрос со вспомогательного глагола did + субъект действия + V1

Для примера возьмем глагол to cook

Положительное предложение I cooked We cooked You cooked They cooked He/she/it cooked Отрицательные предложения I did not (didn’t) cook We did not (didn’t) cook You did not (didn’t) cook They did not (didn’t) cook He/she/it did not (didn’t) cook Вопросительные предложения Did I cook? Did we cook? Did you cook? Did they cook? Did he/she/it cook?

Внимание! В вопросах и отрицаниях вспомогательный глагол did перетягивает на себя 2 форму глагола (he playED, но did he PLAY?)

Present Perfect

Настоящее завершенное время (Present Perfect) — это грамматическая форма глагола, которая используется в следующих случаях:

Прошлый опыт, но время не важно, важно наличие или отсутствие опыта — I’ve never been to Paris. I’ve eaten snakes twice in my life Действия в прошлом с результатом в настоящем — Where is Mike? He’s gone out (he went out earlier, so he isn’t here now) Действие, которое закончилось недавно — The plane has just landed Акцент на завершенности действия — You are late. The film has already finished.

Образование формы:

Вспомогательные глаголы have/has +V3 (participle 2)

Для примера возьмем глагол to cook

Положительное предложение I have cooked We have cooked You have cooked They have cooked He/she/it has cooked Отрицательные предложения I have not (haven’t) cooked We have not (haven’t) cooked You have not (haven’t) cooked They have not (haven’t) cooked He/she/it has not (hasn’t) cooked Вопросительные предложения Have I cooked? Have we cooked? Have you cooked? Have they cooked? Has he/she/it cooked?

Past Simple or Present Perfect?

Отличить Past Simple от Present Perfect просто, если знать, какие функции они выполняют, а также если обращать внимание на «маркеры времени»