Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Английский язык
Grammar. Verbs
Past Simple/Present Perfect Zero and 1st conditional Past Continuous Past Simple/Past Continuous Should / should not Future Simple Present Perfect Continuous Present Perfect Words introducing conditional clauses Relative clauses
Phrases and structures
Dependent prepositions Linking devices for contrast Have gone to / have been to / have been in Types of questions (a) few / (a) little
Grammar. Non-verbs
Reflexive pronouns ed and ing participles Definite and indefinite articles: general rules too / enough adverbs with different meaning Оrder of adjectives Question tags Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison
General information
United Kingdom: famous sights

Past Simple and Present Perfect

Past Simple

Прошедшее простое время (Past Simple) — это грамматическая форма глагола, которая используется в следующих случаях:

  1. Единичное действие в прошлом — He died in 1895

  2. Повторяющееся действие в прошлом – Betty phoned her family every day when she was in Rome

  3. Последовательность действий в прошлом — I woke up, brushed my teeth and went to the office

Образование формы:

+ Т.н вторая форма глагола (V2) ,

  • Появляется вспомогательный глагол did

  • ? Начинаем вопрос со вспомогательного глагола did + субъект действия + V1

Для примера возьмем глагол to cook

Положительное предложение
I cooked We cooked
You cooked They cooked
He/she/it cooked
Отрицательные предложения
I did not (didn’t) cook We did not (didn’t) cook
You did not (didn’t) cook They did not (didn’t) cook
He/she/it did not (didn’t) cook
Вопросительные предложения
Did I cook? Did we cook?
Did you cook? Did they cook?
Did he/she/it cook?

Внимание! В вопросах и отрицаниях вспомогательный глагол did перетягивает на себя 2 форму глагола (he playED, но did he PLAY?)

Present Perfect

Настоящее завершенное время (Present Perfect) — это грамматическая форма глагола, которая используется в следующих случаях:

  1. Прошлый опыт, но время не важно, важно наличие или отсутствие опыта — I’ve never been to Paris. I’ve eaten snakes twice in my life

  2. Действия в прошлом с результатом в настоящем — Where is Mike? He’s gone out (he went out earlier, so he isn’t here now)

  3. Действие, которое закончилось недавно — The plane has just landed

  4. Акцент на завершенности действия — You are late. The film has already finished.

Образование формы:

Вспомогательные глаголы have/has +V3 (participle 2)

Для примера возьмем глагол to cook

Положительное предложение
I have cooked We have cooked
You have cooked They have cooked
He/she/it has cooked
Отрицательные предложения
I have not (haven’t) cooked We have not (haven’t) cooked
You have not (haven’t) cooked They have not (haven’t) cooked
He/she/it has not (hasn’t) cooked
Вопросительные предложения
Have I cooked? Have we cooked?
Have you cooked? Have they cooked?
Has he/she/it cooked?

Past Simple or Present Perfect?

Отличить Past Simple от Present Perfect просто, если знать, какие функции они выполняют, а также если обращать внимание на «маркеры времени»

Tense Past Simple Present Perfect
Usage

1) Единичное действие в прошлом — He died in 1895

2) Повторяющееся действие в прошлом — Betty phoned her family every day when she was in Rome

3) Последовательность действий в прошлом — I woke up, brushed my teeth and went to the office

1) Прошлый опыт, но время не важно, важно наличие или отсутствие опыта — I’ve never been to Paris. I’ve eaten snakes twice in my life

2) Действия в прошлом с результатом в настоящем — Where is Mike? He’s gone out (he went out earlier, so he isn’t here now)

3) Действие, которое закончилось недавно — The plane has just landed

4) Акцент на завершенности действия — You are late. The film has already finished.
Markers

Yesterday

…. Ago

Last ….

In 1990

When I was five

The other day

Just

Already

Yet (в вопросах и отрицаниях)

Never/ever

For

Since

Still

Before