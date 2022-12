Linking devices for contrast

В английском языке для противопоставления двух простых предложений в составе сложного можно использовать определенные союзы.

But – но.

During our walk it rained a lot, but we still had a good time. Во время нашей прогулки шел дождь, но мы все равно хорошо провели время.

Although / though / even though – хотя, несмотря на то что.

Although she has a very important job, she isn’t well-paid. Хотя (несмотря на то что) у нее очень важная работа, ей мало платят.

We decided to invite them to the party, though we don’t like them very much. Мы решили пригласить их на вечеринку, хотя (несмотря на то что) они нам не очень нравятся.

I didn’t recognise her, even though I’d met her twice before. Я не узнала ее, хотя (несмотря на то что) мы уже встречались дважды.

Важно! Обратите внимание на порядок слов: Athough / Though / Even though + подлежащее + сказуемое.

Despite / in spite of – несмотря на.

После despite и in spite of можно использовать существительное, местоимение (this, that, what etc.) или глагол с окончанием –ing.

In spite of the rain, we had a good time. Несмотря на дождь, мы хорошо провели время.

She wasn’t well, but in spite of this she continued working. Ей было нехорошо, но несмотря на это она продолжила работать.

In spite of what I said yesterday, I still love you. Несмотря на то что я вчера сказал, я все равно люблю тебя.

In spite of playing quite well, we lost the game. Несмотря на то что мы играли неплохо, мы проиграли.

Важно! In spite of и despite – синонимы. Но их нельзя путать: in spite of – три слова, despite – одно, без предлога.

Также можно использовать конструкции ‘in spite of the fact (that)’ и ‘despite of the fact (that)’.