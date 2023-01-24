За результат ученика отвечают

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В личном кабинете каждому ученику будет доступен полезный материал о вузах: написав пробник, ученик поймет свой реальный балл и сравнит его с тем, что требуется в выбранный вуз. Также вы сможете задать интересующие вас вопросы представителям приемной комиссии.