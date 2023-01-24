Всероссийский пробный ЕГЭ
Проверьте свои знания на реальном экзамене с изменениями ФИПИ 2023
6 причин пройти пробный экзамен
Понять формат и структуру ЕГЭ
Решить задания с актуальным изменениями ФИПИ
Научиться распределять свое время при решении заданий
Подготовиться к сдаче экзамена психологически
Научиться обходить ловушки ЕГЭ
Узнать верные решения типовых заданий ЕГЭ
в видео-разборе от эксперта
в видео-разборе от эксперта
Что будет на пробном экзамене
За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
более 1250 специалистов
Ученик получит доступ к личному модулю. Далее он выполнит задания по выбранному предмету с учетом изменений ФИПИ. На выполнение работы отводится 3 ч 55 мин.
За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
более 1250 специалистов
По окончании работы, ученик видит свой результат. После чего есть возможность посмотреть видеоразбор от эксперта. Он расскажет о самых частых ошибках и способах решения отдельных заданий.
За результат ученика отвечают
более 1250 специалистов
более 1250 специалистов
В личном кабинете каждому ученику будет доступен полезный материал о вузах: написав пробник, ученик поймет свой реальный балл и сравнит его с тем, что требуется в выбранный вуз. Также вы сможете задать интересующие вас вопросы представителям приемной комиссии.
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После регистрации:
1. Познакомимся с вами и расскажем, как проходят занятия
2. Ответим на любые вопросы по поступлению и проведем диагностику знаний
3. Подберем удобное расписание и формат обучения
1. Познакомимся с вами и расскажем, как проходят занятия
2. Ответим на любые вопросы по поступлению и проведем диагностику знаний
3. Подберем удобное расписание и формат обучения