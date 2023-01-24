Всероссийский пробный ЕГЭ

Проверьте свои знания на реальном экзамене с изменениями ФИПИ 2023

Курсы на 2023 год
6 причин пройти пробный экзамен
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Понять формат и структуру ЕГЭ
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Решить задания с актуальным изменениями ФИПИ
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Научиться распределять свое время при решении заданий
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Подготовиться к сдаче экзамена психологически
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Научиться обходить ловушки ЕГЭ
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Узнать верные решения типовых заданий ЕГЭ
в видео-разборе от эксперта

Что будет на пробном экзамене

    Что будет на пробном экзамене
    Все задания из 1 и 2 части ЕГЭ
    Видеоразбор
    Информация о вузах
    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Все задания из 1 и 2 части ЕГЭ

    Ученик получит доступ к личному модулю. Далее он выполнит задания по выбранному предмету с учетом изменений ФИПИ. На выполнение работы отводится 3 ч 55 мин.

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Видеоразбор

    По окончании работы, ученик видит свой результат. После чего есть возможность посмотреть видеоразбор от эксперта. Он расскажет о самых частых ошибках и способах решения отдельных заданий.

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Информация о вузах

    В личном кабинете каждому ученику будет доступен полезный материал о вузах: написав пробник, ученик поймет свой реальный балл и сравнит его с тем, что требуется в выбранный вуз. Также вы сможете задать интересующие вас вопросы представителям приемной комиссии.

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