ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1. Общество с ограниченной ответственностью «Юмакс», ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, КПП 773101001, место нахождения: 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41 (далее – «Maximum», «мы», «нас», «наш») предлагает пользователю сети Интернет (далее – «Пользователь», «Вы», «Вас») использовать мобильное приложение «Mobapp» на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее – «Соглашение»). 2. Мобильное приложение «Mobapp» представляет собой программу для ЭВМ, разработанyю Maximum, в рамках осуществления исследовательской деятельности по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково». Правообладателем мобильного приложения «Mobapp» является ООО «Юмакс», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021617695 (наименование Мобильного приложения в «App Store» и «Google Play»: «MAXIMUM English», далее – «Приложение») 3. Регистрируясь и используя Приложение, Вы подтверждаете, что Вам исполнилось 18 лет (а при недостижении 18 лет, что Вы полностью дееспособны в соответствии с применимым законодательством РФ) или Вы подтверждаете, что Вы получили разрешение своего родителя, законного опекуна или попечителя, который отвечает за выполнение Вами условий Соглашения. 4. Пользователь обязан ознакомиться с настоящим Соглашением до регистрации в Приложении. Регистрация Пользователя в Приложении означает принятие Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений. Если Пользователь не согласен с условиями Соглашения, он не вправе использовать Приложение. Данное Соглашение является обязательным для Пользователя и Maximum. 5. Maximum вправе вносить изменения в Соглашение в любое время без предварительного уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на сайте https://maximumtest.ru/privacy-policy-english, если иное не предусмотрено в Соглашении. Действующая редакция Соглашения находится по адресу https://maximumtest.ru/privacy-policy-english. 6. В случае если Вы не согласны с новой редакцией Соглашения, размещаемой Maximum, Вы не вправе использовать Приложение и обязаны незамедлительно прекратить его использование. Продолжая использовать Приложение после размещения Maximum новой редакции Соглашения, Вы соглашаетесь с его обновленными положениями в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. 7. Приложение имеет функциональный объем использования: 7.1. Базовый доступ (бесплатный). Базовый доступ позволяет Пользователю использовать определенный функционал Приложения: текстовые теоретические материалы. Базовый доступ предоставляется Пользователю после прохождения регистрации в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, с момента регистрации Пользователя. 8. Maximum вправе по своему усмотрению дополнять, изменять или ограничивать (полностью или в части) объем функционала или содержимое Приложения как в Базовом, так и в Premium доступе. Принимая настоящее Соглашение, Вы соглашаетесь с тем, что Maximum не несет ответственности перед Вами или третьими лицами за такие изменения или ограничения. РЕГИСТРАЦИЯ. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ. УДАЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ Данные В этом приложении ведется сбор нескольких типов данных (10): email, Приблизительная геолокация, Поддержка пользователей, ID пользователя, ID устройства, Взаимодействие с продуктом, Рекламные данные, Данные о сбоях, Данные о производительности Контактные данные Email. Используется для следующих целей: Функциональные возможности приложения, Аналитика и Реклама или маркетинг разработчика Геопозиция. Используется для следующих целей: Аналитика Пользовательский контент. Используется для следующих целей: Аналитика и Функциональные возможности приложения Идентификаторы ID пользователя. Используется для следующих целей: Функциональные возможности приложения, Реклама или маркетинг разработчика и Аналитика ID устройства. Используется для следующих целей: Аналитика и Реклама или маркетинг разработчика Данные об использовании Взаимодействие с продуктом. Используется для следующих целей: Функциональные возможности приложения, Реклама или маркетинг разработчика и Аналитика Рекламные данные Используется для следующих целей: Реклама или маркетинг разработчика и Аналитика Диагностика Данные о сбоях Используется для следующих целей: Функциональные возможности приложения и Аналитика Данные о производительности Используется для следующих целей: Функциональные возможности приложения и Аналитика 15. Для использования Приложения Вам необходимо иметь действующую учетную запись в Приложении. Учетная запись является уникальной и создается для каждого Пользователя Приложения. 16. Регистрация происходит путем заполнения регистрационных данных Пользователя одним из указанных ниже способов: 16.1. В Приложении: Для регистрации Пользователя и создании учетной записи Пользователя в Приложении необходимо указать Ваш email. 16.2. В модуле ЛМС (в случае приобретения образовательного курса Maximum): Для регистрации Пользователя Приложения при приобретении образовательного курса Maximum, необходимо указать в договоре email, на который будет предоставлен доступ к приложению. 17. После регистрации вход в Приложение осуществляется через верификацию номера email путем отправки ссылки на указанный email. 18. При регистрации Вы обязуетесь предоставить точную, полную и достоверную информацию о регистрационных данных, требуемых для завершения процесса регистрации. В дальнейшем в случае изменения указанных данных Вы обязаны незамедлительно проинформировать Maximum о таком изменении, направив соответствующее письмо на адрес электронной почты mobapp@maximumtest.ru. 19. Maximum не несет ответственности за невозможность доставить значимую информацию или исполнить свои обязательства перед Вами вследствие указания Вами недостоверной или неполной информации при регистрации и (или) если Вы своевременно не уведомляете Maximum об изменении своих регистрационные данных. 20. Вы несете ответственность за обеспечение конфиденциальности своей учетной записи, а также за все действия, осуществляемые с использованием Вашей учетной записи. Каждая учетная запись предназначена только для индивидуального использования и не подлежит передаче, Вы обязуетесь использовать свою запись только индивидуально и не передавать доступ к ней третьим лицам. 21. Если Вы полагаете, что доступ к Вашей учетной записи был получен третьим лицом и несанкционированно и мошеннически используется или если Вы предполагаете, что Ваша учетная запись подвергается риску по иным причинам, незамедлительно напишите нам по адресу: mobapp@maximumtest.ru. 22. Ваша персональная информация, передаваемая Maximum для использования Вами Приложения, используется Maximum в соответствии с Политикой конфиденциальности (https://maximumtest.ru/privacy-policy-english). 23. Вы вправе в любой момент удалить Вашу учетную запись и прекратить использование Приложения, путем направления письма с соответствующим запросом на адрес электронной почты mobapp@maximumtest.ru. После удаления и деактивации аккаунта Вы не будете иметь доступа к своей учетной записи Приложения и его содержимому. ВНИМАНИЕ 24. Вы соглашаетесь с тем, что Maximum вправе удалить Вашу учетную запись, если у Maximum имеются основания полагать, что Вы нарушаете Соглашение или иные условия, распространяющиеся на отношения Сторон. 25. Вы самостоятельно несете ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Приложения, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц и (или) причинению вреда в любой форме, а также за соблюдение законодательства при использовании Приложения. 26. Вам ЗАПРЕЩЕНО совершать следующие действия при использовании Приложения: • Копировать и/или распространять какую-либо информацию, полученную в Приложении и содержащуюся в нем; • Использовать информацию, полученную в Приложении для любых целей, кроме обучения в рамках предложенного Приложением; • Копировать или иным способом распространять данные и код, содержащийся в Приложении, а также его дизайн; • Размещать в Приложении любые персональные данные третьих лиц, в том числе домашние адреса, телефоны, паспортные данные, адреса электронной почты; • Размещать в Приложении рекламу, коммерческие предложения, агитационную информацию и любую другую информацию кроме случаев, когда размещение такой информации согласовано с Maximum; • Предпринимать какие-либо действия или помогать третьим лицам в совершении действий, направленных на подрыв работы Приложения, например загружать вирусы или вредоносный код, совершать действия, которые могут привести к отключению Приложения, нарушения нормальной работы Приложения и т.п; • Употреблять бранные слова и выражения при использовании чатов Приложения и интерактивного голосового общения; оскорблять и иным образом нарушать права и свободы других пользователей Приложения, третьих лиц, а также групп лиц; • Предоставлять третьим лицам доступ к своей учетной записи и/или логины, пароли и другие ключи доступа. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 27. Пользователь, прошедший регистрацию, получает неисключительную, без права передачи и сублицензии, только для личного (некоммерческого) пользования лицензию на Приложение (далее – «Пользовательская лицензия»). Пользователь берет на себя обязательство не использовать Приложение в каких-либо других целях. Пользователь получает указанную Пользовательскую лицензию только при условии соблюдения всех условий данного Соглашения. 28. Ничто в тексте настоящего Соглашения не должно быть истолковано как право на получение Пользователем какой-либо иной лицензии на использование объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Maximum или находящихся в его владении, кроме той, которая предоставлена выше. 29. Maximum принадлежат все без исключения права собственности, включая имущественные права интеллектуальной собственности, на Приложение и весь его Контент (все объекты, размещенные Maximum и/или третьими лицами (с разрешения Maximum) в Приложении, в том числе элементы дизайна, тексты, графические изображения, иллюстрации, виртуальные объекты, видео, персонажи, диалоги, настройки, звуковые эффекты, любая информация). Приложение и его Контент защищены авторским правом в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством РФ, а также международными договорами и конвенциями в области защиты объектов интеллектуальной собственности. 30. Пользователю ЗАПРЕЩЕНО копировать, воспроизводить, модифицировать, компилировать, распространять, отображать в какой-либо форме, публиковать, скачивать, передавать, продавать (полностью или частично), отчуждать любым возможным способом за плату или безвозмездно, передавать в сублицензию, каким-либо способом распространять или использовать Контент приложения и ПО приложения, кроме случаев, когда такие действия ПРЯМО разрешены условиями данного Соглашения или действующим законодательством Российской Федерации. 31. Ничто в тексте данного Соглашения не может быть истолковано как передача Пользователю каких-либо исключительных прав на Контент приложения (полностью или в отдельной части) и/или ПО приложения. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 32. Приложение предоставляется Пользователю «как есть» («as is»). Maximum не обещает, не гарантирует, не подразумевает, что Приложение может подходить или не подходить Вашим потребностям, целям, ожиданиям, и в связи с чем не гарантирует какого-либо специфического результата или последствия в результате использования Вами Приложения. 33. Maximum не гарантирует, что: 33.1. Приложение будет соответствовать всем требованиям Пользователя; 33.2. Приложение будет работать непрерывно, очень быстро, надежно и без ошибок. 34. Maximum не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования Вами Приложения или отдельных его частей / функций. 35. Максимальная совокупная ответственность Maximum не будет превышать сумму, уплаченную Вами за приобретение Premium доступа к Приложению. 36. Вы освобождаете Maximum от любых претензий, требований и убытков любого рода и характера, предъявленных Вам или Maximum третьими лицами в связи с использованием Вами Приложения. 37. В случае нарушения Пользователем условий настоящего соглашения, законодательства Российской Федерации, Maximum вправе: - Заблокировать или удалить учетную запись Пользователя; - Запретить либо ограничить доступ Пользователя к Приложению; - Удержать стоимость оплаченного Premium доступа в качестве штрафа за нарушение условий использования Приложения. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 38. Все правоотношения, возникающие в связи с действием настоящего Соглашения, регулируются законодательством Российской Федерации. Все возникающие споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 39. В случае если у Вас возникают претензии и / или жалобы по работе Приложения, Вы можете направить Maximum сообщение с указанием возникших претензий и / или жалоб. Сообщение направляется на адрес электронной почты mobapp@maximumtest.ru и будет рассмотрено Maximum в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения. 40. Признание части положений настоящего Соглашения недействительными не влечет за собой недействительности Соглашения в целом и остальных его частей. РЕКВИЗИТЫ MAXIMUM ООО «Юмакс» ИНН 7730681080 КПП 773101001 ОГРН 1137746119830 Адрес места нахождения: 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41. Адрес для корреспонденции: 101000, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, строение 5. Р/с 40702810602200003035 в АО "АЛЬФА-БАНК" к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 Тел.: 8-800-775-53-81