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Москва

Бесплатный вебинар

Как сдать ЕГЭ на максимум и поступить на бюджет

🕑 30 января 20:00 по МСК

ДЛЯ КОГО

ученики 10-11 класса и их родители

СТОИМОСТЬ

бесплатно

ФОРМАТ

онлайн

Зачем приходить на вебинар

Готовиться к ЕГЭ правильно

Расскажем, что обязательно нужно делать и знать во время подготовки к экзамену

Выбрать тактику поступления 

Разберемся, с чем нужно определиться сначала: предметы для ЕГЭ или специальность в вузе

Оценить свои возможности

На реальном примере объясним, как можно рассчитать свои шансы на поступление

Узнать о ловушках поступления

Покажем, из-за каких ошибок есть риск плохо сдать ЕГЭ и не попасть в вуз мечты

О чем вам расскажет эксперт?

Даст инструкцию, с которой можно сдать ЕГЭ на высокие баллы и поступить в вуз мечты
Проведет простой тест, который поможет составить удачную комбинацию предметов для ЕГЭ
Разберет задания ЕГЭ и покажет секреты верных решений

О лекторе

Руководитель преподавания MAXIMUM Education и преподаватель русского языка
Сдала ЕГЭ по русскому на 98 баллов и поступила на бюджет в вуз мечты
80% её учеников поступили на бюджет
Готовит к форматным экзаменам по русскому даже иностранцев

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Вебинар пройдет 30 января 20:00 по МСК


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Как еще с нами можно связаться