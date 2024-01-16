- 11-10 класс
- 9-8 класс
- 7-5 класс
- Цифровые профессии
Бесплатный вебинар
Как сдать ЕГЭ на максимум и поступить на бюджет
🕑 30 января 20:00 по МСК
ДЛЯ КОГО
ученики 10-11 класса и их родители
СТОИМОСТЬ
бесплатно
ФОРМАТ
онлайн
Зачем приходить на вебинар
Готовиться к ЕГЭ правильно
Расскажем, что обязательно нужно делать и знать во время подготовки к экзамену
Выбрать тактику поступления
Разберемся, с чем нужно определиться сначала: предметы для ЕГЭ или специальность в вузе
Оценить свои возможности
На реальном примере объясним, как можно рассчитать свои шансы на поступление
Узнать о ловушках поступления
Покажем, из-за каких ошибок есть риск плохо сдать ЕГЭ и не попасть в вуз мечты
О чем вам расскажет эксперт?
Даст инструкцию, с которой можно сдать ЕГЭ на высокие баллы и поступить в вуз мечты
Проведет простой тест, который поможет составить удачную комбинацию предметов для ЕГЭ
Разберет задания ЕГЭ и покажет секреты верных решений
О лекторе
Руководитель преподавания MAXIMUM Education и преподаватель русского языка
Сдала ЕГЭ по русскому на 98 баллов и поступила на бюджет в вуз мечты
80% её учеников поступили на бюджет
Готовит к форматным экзаменам по русскому даже иностранцев