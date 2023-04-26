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Оставьте заявку на курс «Система выбор»
С вами свяжется специалист, чтобы помочь подобрать расписание и рассказать больше о формате курса
Программа курса
- Первичное интервью
- Групповой тренинг
- Неделя «Остановись»
- Неделя «Исследуй»
- Неделя «Выбери»
- Неделя «Сделай»
- Неделя «Поделись»
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Оставьте заявку на курс «Система выбор»
С вами свяжется специалист, чтобы помочь подобрать расписание и рассказать больше о формате курса