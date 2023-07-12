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Оставьте заявку на курс «Система выбор»

С вами свяжется специалист, чтобы помочь подобрать расписание и рассказать больше о формате курса
Вы:
В какой класс поступает ученик

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

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Программа курса

  1. Первичное интервью
  2. Групповой тренинг
  3. Неделя «Остановись»
  4. Неделя «Исследуй»
  5. Неделя «Выбери»
  6. Неделя «Сделай»
  7. Неделя «Поделись»

Отзывы о курсе

MAXIMUM Education

4.9

MAXIMUM Education

4.8

MAXIMUM Education

4.9

MAXIMUM Education

4.8

Миша
7 марта 2023
Мне все очень понравилось! Самое главное, я научился аргументировать свою позицию и свой выбор, не только перед родителями и друзьями, но и перед самим собой. Мама рада, что я все-таки отказался от медиа-класса и останусь в техническом направлении. Теперь я усерднее взялся за физику и информатику и получаю хорошие оценки, потому, что знаю зачем мне это нужно.
Аня
15 февраля 2023
Я осталась довольная программой. Очень рада, что есть профессия, хоть и неожиданная:) Понравился понятный и подробный план действий и интересное интервью с экспертами. Мой папа тоже очень рад за меня, видит, что у меня горят глаза и есть мотивация прийти к своей цели.
Ксюша
12 марта 2023
Мы с мамой остались довольны! Особенно нам пригодилась карта вузов, которая была очень подробной. Я смогла ее использовать, чтобы найти нужные учебные заведения. Мне лично понравился тест и атлас новых профессий. Рассматривала дизайн, но в итоге решила выбрать IT-аналитику, программирование или проектный менеджмент.
Никита
12 апреля 2023
Было, конечно, непросто, но по итогу удалось разобраться с самим собой, понять, что мне действительно интересно. Буду дальше проверять направления, изначально казалось, что не дойду до конца.
Настя
26 апреля 2023
Я очень рада, что теперь меня больше не бросает из стороны в сторону, особенно помогли интервью, матрица профессий и карты профессий. Отец погружался в программу не сильно, но тоже рад, что есть осознанный выбор и стратегия дальнейших действий. Вопросов не осталось, а впереди долгий и интересный путь:)
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Оставьте заявку на курс «Система выбор»

С вами свяжется специалист, чтобы помочь подобрать расписание и рассказать больше о формате курса
Вы:
В какой класс поступает ученик

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Согласен на получение маркетинговых рассылок