Миша 7 марта 2023

Мне все очень понравилось! Самое главное, я научился аргументировать свою позицию и свой выбор, не только перед родителями и друзьями, но и перед самим собой. Мама рада, что я все-таки отказался от медиа-класса и останусь в техническом направлении. Теперь я усерднее взялся за физику и информатику и получаю хорошие оценки, потому, что знаю зачем мне это нужно.