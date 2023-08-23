С чем столкнется подросток в начале учебного года?

Каких результатов ученик достигнет после курса

idea
Закроет пробелы в знаниях за прошлый год
idea
Научится писать контрольные на пятерки
idea
Уверенно начнет новый учебный год
idea
С интересом приступит к изучению новой программы
Запишитесь на курс подготовки к контрольным работам

После регистрации:
1. Мы свяжемся с вами и ответим на вопросы
2. Поможем с выбором предмета и запишем на курс
Вы:
В какой класс поступает ученик

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Согласен на получение маркетинговых рассылок