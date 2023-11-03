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- Цифровые профессии
Все об олимпиадах: как поступить без ЕГЭ и другие льготы для победителей
1️⃣ Оставьте контакты и получите в подарок «Топ популярных направлений в вузах»
2️⃣ Мы напомним о вебинаре за 10 минут до начала
3️⃣ Пришлем ссылку для подключения на почту и в смс
🎁 После регистрации вы получите чек-лист «Самые популярные направления для поступления в вуз»
9 ноября в 15:00 по МСК
Все об олимпиадах: как поступить без ЕГЭ и другие льготы для победителей
1️⃣ Оставьте контакты и получите в подарок «Топ популярных направлений в вузах»
2️⃣ Мы напомним о вебинаре за 10 минут до начала
3️⃣ Пришлем ссылку для подключения на почту и в смс
🎁 После регистрации вы получите чек-лист «Самые популярные направления для поступления в вуз»
9 ноября в 18:00 по МСК