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Москва
Все об олимпиадах: как поступить без ЕГЭ и другие льготы для победителей

1️⃣ Оставьте контакты и получите в подарок «Топ популярных направлений в вузах» 

2️⃣ Мы напомним о вебинаре за 10 минут до начала

3️⃣ Пришлем ссылку для подключения на почту и в смс 


🎁 После регистрации вы получите чек-лист «Самые популярные направления для поступления в вуз»

9 ноября в 15:00 по МСК

Все об олимпиадах: как поступить без ЕГЭ и другие льготы для победителей

1️⃣ Оставьте контакты и получите в подарок «Топ популярных направлений в вузах» 

2️⃣ Мы напомним о вебинаре за 10 минут до начала

3️⃣ Пришлем ссылку для подключения на почту и в смс 


🎁 После регистрации вы получите чек-лист «Самые популярные направления для поступления в вуз»

9 ноября в 18:00 по МСК