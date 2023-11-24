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Мастер-класс для учеников 8-9 классов
Ловушки и лайфхаки ОГЭ: что мешает получить 5?
🕑 3 декабря 11:00
📍 г. Набережные Челны, Новый город, 23/09 (офисное здание, вход со стороны школы №32), второй этаж, 217 каб.
9 класс — один из самых важных периодов для каждого ученика, ведь нужно:
Усиленно готовиться к ОГЭ по 4 предметам
Закрывать пробелы всей школьной программы
Готовиться к колледжу или переходу в 10 класс
Потому очень важно составить план действий уже в 8 классе
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3️⃣ Адрес
г. Набережные Челны, Новый город, 23/09 (офисное здание, вход со стороны школы №32), второй этаж, 217 каб.