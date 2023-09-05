



Приложение № 3 к Приказу № 05-ПДн от «01» сентября 2023 г.

политика ООО «ЮМАКС» в отношении обработки персональных данных

Версия 3.0 от «01» сентября 2023 г.





г. Москва, 2023 г.

Содержание





Термины и определения

1. Общие положения

2. Принципы и условия обработки персональных данных

2.1. Принципы обработки персональных данных

2.2. Условия обработки персональных данных

2.3. Конфиденциальность персональных данных

2.4. Общедоступные источники персональных данных

2.5. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

2.6. Поручение обработки персональных данных другому лицу

2.7. Обработка персональных данных субъектов персональных данных.

2.7.1. Запись на бесплатный (пробный) урок

2.7.2. Запись на тематические вебинары

2.7.3. Заявка на консультацию по выбору курса

2.7.4. Заявка на обратный звонок на сайте

2.7.5. Индивидуальное сопровождение в поступлении

2.7.6. Обработка обращений

2.7.7. Оформление партнерства (сотрудничества) с Обществом и участие во франшизе

2.7.8. Приобретение курса на сайте

2.7.9. Публикация итогов конкурсов в социальных сетях

2.7.10. Распространение персональных данных о преподавателях в социальных сетях

2.7.11. Регистрация личного кабинета на сайте/в приложении и авторизация

2.7.12. Обработка обращений в чате поддержки VK

2.7.13. Осуществление маркетинговых рассылок

2.7.14. Регистрация на образовательную выставку/иное мероприятие на сайте «Навигатор поступления»

2.7.15. Регистрация личного кабинета на сайте «Навигатор поступления»

2.7.16. Проведение олимпиад

3. Права и обязанности

4. Обеспечение выполнения обязанностей оператора и мер по защите персональных данных

5. Заключительные положения













Термины и определения

Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения персональных данных).

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.





1. Общие положения

Настоящий документ определяет политику ООО «Юмакс» (далее — Оператор) в отношении обработки персональных данных и раскрывает сведения о реализованных мерах по обеспечению безопасности персональных данных у Оператора с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Настоящий документ «Политика ООО «Юмакс» в отношении обработки персональных данных» (далее — Политика) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации № 197-ФЗ, Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ-152), иными федеральными законами и подзаконными актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных и обеспечения безопасности и конфиденциальности такой информации.

Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми работниками Оператора, осуществляющими обработку персональных данных, в т. ч. работающих в обособленных подразделениях Оператора.

Положения настоящей Политики являются основой для организации работы по обработке персональных данных у Оператора, в том числе для разработки внутренних нормативных документов, регламентирующих обработку и защиту персональных данных у Оператора.

В случае если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с действующим законодательством о персональных данных, применяются положения действующего законодательства.

Запросы субъектов персональных данных в отношении обработки их персональных данных Оператором принимаются по адресу: 121205, г. Москва, тер. Инновационного центра Сколково, Большой б-р, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41.

Также субъекты персональных данных могут направить свой запрос, подписанный электронной подписью на адрес электронной почты: service@maximumtest.ru.

Настоящая Политика является документом, к которому обеспечивается неограниченный доступ. Для обеспечения неограниченного доступа Политика, в частности, опубликована на официальных сайтах Оператора по следующим адресам: https://maximumtest.ru ; https://events.maximumtest.ru/stucareer ; https://maxitet.ru/ ; https://propostuplenie.ru ; https://events.maximumtest.ru/olympiad_it ; https://events.maximumtest.ru/rki_olympiad ; https://maximumtest.ru/promo/maximum-professij .





2. Принципы и условия обработки персональных данных 2.1. Принципы обработки персональных данных

Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих принципов:

законности и справедливой основы;

ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;

недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;

недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;

соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки;

недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям их обработки;

обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к целям обработки персональных данных;

уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.2. Условия обработки персональных данных

Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из следующих условий:

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

2.3. Конфиденциальность персональных данных

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, не раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.4. Общедоступные источники персональных данных

В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные источники персональных данных субъектов персональных данных, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных.

Сведения о субъекте персональных данных в любое время исключаются из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных, уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных либо по решению суда.

2.5. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Доступ неограниченного круга лиц к персональным данным предоставляется субъектом персональных данных путем дачи отдельного согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом для распространения.

В согласии на распространение могут быть установлены:

- запреты на передачу (кроме предоставления доступа) персональных данных Оператором неограниченному кругу лиц;

- запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных неограниченным кругом лиц;

- категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект устанавливает условия и запреты.

Оператор не может отказать в установлении субъектом персональных данных таких запретов и условий. В течение 3 рабочих дней с момента получения согласия субъекта Оператор публикует информацию об условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

Если в согласии не установлены запреты и условия обработки, или категории и перечень персональных данных, на которые распространяются запреты и условия, – данные обрабатываются оператором без передачи (распространения, предоставления, доступа) и возможности осуществления иных действий с персональными данными неограниченному кругу лиц.

Субъект дает свое согласие непосредственно, либо с использованием системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Молчание или бездействие не считается согласием на обработку таких персональных данных.

Если персональные данные оказались раскрытыми неопределенному кругу лиц вследствие правонарушения, преступления или обстоятельств непреодолимой силы, Оператор, осуществляющий обработку таких данных (включая последующее распространение) обязан предоставить доказательства законности такой обработки.

Действие согласия на распространение персональных данных заканчивается с момента направления субъектом требований о прекращении такой обработки.

В отношении персональных данных, опубликованных на сайте Оператора, действуют следующие правила и ограничения:

− передача персональных данных неограниченному кругу лиц не запрещена;

− обработка персональных данных неограниченным кругом лиц не запрещена;

− полученные Оператором персональные данные могут передаваться с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

2.6. Поручение обработки персональных данных другому лицу

Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ-152 и настоящей Политикой.

2.7. Обработка персональных данных субъектов персональных данных.

Оператор обеспечивает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пп. 2, 3, 4, 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ-152.

Оператор производит обработку персональных данных субъектов персональных данных в порядке и условиях, описанных ниже:

2.7.1. Запись на бесплатный (пробный) урок Цель обработки персональных данных : Привлечение потенциальных потребителей услуг Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Пользователи. Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Пользователи : имя; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; класс обучения слушателя; контактные данные законного представителя; статус обратившегося лица (родитель/ученик). Срок обработки и хранения персональных данных: Пользователи : Персональные данные обрабатываются в течение 3 лет

Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем. Уничтожение бумажных носителей производится путем шредирования ответственными сотрудниками Третьи лица, которым передаются персональные данные: ООО «Майндбокс» (Россия) 2.7.2. Запись на тематические вебинары Цель обработки персональных данных : Привлечение потенциальных потребителей Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Пользователи. Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Пользователи : имя; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; класс обучения слушателя; контактные данные законного представителя; статус обратившегося лица (родитель/ученик). Срок обработки и хранения персональных данных: Пользователи : Персональные данные обрабатываются в течение 3 лет. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем. Третьи лица, которым передаются персональные данные: ООО «Майндбокс» (Россия) 2.7.3. Заявка на консультацию по выбору курса Цель обработки персональных данных : Привлечение потенциальных потребителей Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Пользователи. Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Пользователи : имя; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; класс обучения слушателя; контактные данные законного представителя; статус обратившегося лица (родитель/ученик). Срок обработки и хранения персональных данных: Пользователи : Персональные данные обрабатываются в течение 3 лет. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем. Третьи лица, которым передаются персональные данные: ООО «Майндбокс» (Россия). 2.7.4. Заявка на обратный звонок на сайте Цель обработки персональных данных : Обработка заявок на обратный звонок на сайте Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Пользователи. Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Пользователи : имя; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; класс обучения слушателя; контактные данные законного представителя; статус обратившегося лица (родитель/ученик). Срок обработки и хранения персональных данных: Пользователи : Персональные данные обрабатываются в течение 30 дней после направления ответа на обращение . Третьи лица, которым передаются персональные данные: ООО «Манго Телеком» (Россия). 2.7.5. Индивидуальное сопровождение в поступлении Цель обработки персональных данных : Индивидуальное сопровождение в поступлении Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Слушатели; Заказчики. Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Слушатели : имя; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; класс обучения слушателя; контактные данные законного представителя; статус обратившегося лица (родитель/ученик). Заказчики : имя; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; класс обучения слушателя; статус обратившегося лица (родитель/ученик). Срок обработки и хранения персональных данных: Слушатели : Персональные данные обрабатываются в течение 3 лет. Заказчики : Персональные данные обрабатываются в течение 3 лет. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем. 2.7.6. Обработка обращений Цель обработки персональных данных : Обработка обращений Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Лица, обратившиеся через формы связи Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Лица, обратившиеся через формы связи : фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты; класс обучения слушателя; контактные данные законного представителя; статус обратившегося лица (родитель/ученик); сведения о заключенном договоре; сведения о слушателе; сведения о курсе; сведения, полученные в рамках общения; ссылка на социальную сеть. Срок обработки и хранения персональных данных: Лица, обратившиеся через формы связи : Персональные данные обрабатываются в течение 30 дней после направления ответа на обращение. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем. Третьи лица, которым передаются персональные данные: ООО «Яндекс» (Россия); ООО «ИТ Проспект» (Россия) 2.7.7. Оформление партнерства (сотрудничества) с Обществом и участие во франшизе Цель обработки персональных данных : Обработка заявок на партнерство Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Партнеры – ИП; Представители партнеров – ЮЛ. Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Партнеры – ИП : имя; номера контактных телефонов; адреса электронной почты; город местонахождения; сведения, содержащиеся в обращении. Представители партнеров – ЮЛ : имя; номера контактных телефонов; адреса электронной почты; город местонахождения; сведения, содержащиеся в обращении. Срок обработки и хранения персональных данных: Партнеры – ИП : Персональные данные обрабатываются до истечения 5 лет после расторжения договора. Представители партнеров – ЮЛ : Персональные данные обрабатываются до истечения 5 лет после расторжения договора. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем. 2.7.8. Приобретение курса на сайте Цель обработки персональных данных : Приобретение курса на сайте Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Слушатели; Заказчики. Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Слушатели : фамилия, имя, отчество; пол; возраст; номер мобильного телефона; сведения о посещаемости и успеваемости, носящие оценочный характер. Заказчики : фамилия, имя, отчество; сведения о банковской карте (последние 4 цифры); статус платежа; пол; дата рождения; место рождения; гражданство; адреса электронной почты; номера контактных телефонов; реквизиты документа, удостоверяющего личность; сведения о реквизитах банковского счета; адрес места регистрации (по паспорту, или иному документу, удостоверяющего личность); сведения о договоре. Срок обработки и хранения персональных данных: Слушатели : Персональные данные обрабатываются до истечения 5 лет после расторжения договора. Заказчики : Персональные данные обрабатываются до истечения 5 лет после расторжения договора. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем. 2.7.9. Публикация итогов конкурсов в социальных сетях Цель обработки персональных данных : Публикация итогов конкурсов в социальных сетях Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Победители. Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Победители : фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты; адрес места жительства (по паспорту, или иному документу, удостоверяющего личность); реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС; ИНН; ссылка на личную страницу Срок обработки и хранения персональных данных: Победители : Персональные данные обрабатываются до истечения 5 лет после проведения конкурса. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем. 2.7.10. Распространение персональных данных о преподавателях в социальных сетях Цель обработки персональных данных : Распространение персональных данных о преподавателях в социальных сетях Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Преподаватели. Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Преподаватели : фамилия, имя, отчество; место работы и занимаемая должность; фотография.

Срок обработки и хранения персональных данных: Преподаватели : Персональные данные обрабатываются до удаления страницы в сети Интернет.

Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем. Третьи лица, которым передаются персональные данные: ООО «В контакте» (Россия). 2.7.11. Регистрация личного кабинета на сайте/в приложении и авторизация Цель обработки персональных данных : Идентификация пользователя Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Пользователи. Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Пользователи : фамилия и имя; номера контактных телефонов; адреса электронной почты. Срок обработки и хранения персональных данных: Пользователи : Персональные данные обрабатываются до истечения 5 лет после расторжения договора. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем. Третьи лица, которым передаются персональные данные: ООО «СМС–центр» (Россия); ООО «Раппорто» (Россия). 2.7.12. Обработка обращений в чате поддержки VK Цель обработки персональных данных : Обработка обращений в чате поддержки Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Пользователи. Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Пользователи : фамилия и имя; суть обращения; id пользователя; ссылка на страницу на сервисе Vk ; фотография. Срок обработки и хранения персональных данных: Пользователи : Персональные данные обрабатываются в течение 30 дней после направления ответа на обращение. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем. 2.7.13. Осуществление маркетинговых рассылок Цель обработки персональных данных : Продвижение услуг Общества Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Пользователи. Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Пользователи : имя; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; класс обучения слушателя; контактные данные законного представителя; статус обратившегося лица (родитель/ученик). Срок обработки и хранения персональных данных: Пользователи : Персональные данные обрабатываются до завершения маркетинговой компании. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем. Третьи лица, которым передаются персональные данные: ООО «Майндбокс» (Россия). 2.7.14. Регистрация на образовательную выставку/иное мероприятие на сайте «Навигатор поступления» Цель обработки персональных данных : Регистрация на образовательную выставку/иное мероприятие на сайте «Навигатор поступления» Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Пользователи. Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Пользователи : фамилия; имя; номер мобильного телефона; адреса электронной почты; возраст Срок обработки и хранения персональных данных: Пользователи : Персональные данные обрабатываются в течение до истечения 3 лет с момента регистрации на мероприятие. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем. Уничтожение бумажных носителей производится путем шредирования ответственными сотрудниками Третьи лица, которым передаются персональные данные: ООО «Навигатор Образования» (101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 28, стр. 2, помещ. 5) для целей организации образовательных мероприятий. 2.7.15. Регистрация личного кабинета на сайте «Навигатор поступления» Цель обработки персональных данных : Идентификация пользователя на сайте. Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Пользователи. Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Пользователи : фамилия; имя; номер мобильного телефона; адреса электронной почты; класс обучения слушателя; категория пользователя (родитель/ученик); данные пользователя, полученные с сервиса Вконтакте (по выбору пользователя). Срок обработки и хранения персональных данных: Пользователи : Персональные данные обрабатываются в течение до удаления личного кабинета. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем. Третьи лица, которым передаются персональные данные: ООО «Навигатор Образования» (101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 28, стр. 2, помещ. 5) для целей организации образовательных мероприятий. 2.7.16. Проведение олимпиад

Цель обработки персональных данных : Организация олимпиадного движения Наименование категории субъектов данных, чьи данные обрабатываются: Участники олимпиады; Законные представители участников олимпиады Состав обрабатываемых персональных данных в рамках процесса: Участники олимпиады : фамилия, имя, отчество; дата рождения; место обучения; класс; результат участия в олимпиаде; номер телефона; адрес электронной почты. Законные представители участников олимпиады : номер телефона; адрес электронной почты. Срок обработки и хранения персональных данных: Участники олимпиады : Персональные данные обрабатываются до истечения 3 лет с даты подведения итогов олимпиады Законные представители участников олимпиады : Персональные данные обрабатываются до истечения 3 лет с даты подведения итогов олимпиады Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований Уничтожение персональных данных из информационных систем производится встроенными средствами информационной системы и производится администраторами информационных систем.





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3. Права и обязанности

В рамках обработки персональных данных для Оператора и субъектов персональных данных определены следующие права.

Субъект персональных данных имеет право:

получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в порядке, форме и сроки, установленные законодательством о персональных данных;

требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными, не являются необходимыми для заявленной цели обработки или используются в целях, не заявленных ранее при предоставлении субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных;

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

отозвать свое согласие на обработку персональных данных;

иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных.





Оператор имеет право:

обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с заявленной целью;

требовать от субъекта персональных данных предоставления достоверных персональных данных, необходимых для исполнения договора, идентификации субъекта персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством о персональных данных;

ограничить доступ субъекта персональных данных к его персональным данным в случае, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

обрабатывать персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения с учетом положений ст. 10.1. 152-ФЗ;

осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных;

иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных.





4. Обеспечение выполнения обязанностей оператора и мер по защите персональных данных

Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных данных.

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Оператором применяются следующие организационно-технические меры:

назначение ответственного за организацию обработки персональных данных;

назначение ответственных за обеспечение мер по сохранности персональных данных и исключению несанкционированный к ним доступа;

назначение ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах;

ограничение состава лиц, допущенных к обработке персональных данных;

ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и нормативных документов Оператора по обработке и защите персональных данных;

организация учета, хранения и обращения носителей, содержащих информацию с персональными данными;

определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их основе моделей угроз;

разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных;

проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;

разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-аппаратным средствам обработки информации;

регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных данных;

использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты персональных данных;

применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты информации;

организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с техническими средствами обработки персональных данных.





5. Заключительные положения

Иные права и обязанности Оператора в связи с обработкой персональных данных определяются законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

Работники Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами.