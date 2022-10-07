Курс на колледж

Поможем составить образовательный трек и определиться с востребованной профессией

Курсы на 2023 год

Этот курс для тех, кто:

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Не знает, что выбрать: 10 класс или колледж
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Хочет быть на шаг впереди сверстников
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Стремится получить профессию уже сейчас
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Планирует поступать в вуз после колледжа
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Хочет детально разобраться в процедуре поступления в колледж
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Хочет получить мнение эксперта и оценить все свои возможности
Класс Класс
  • 9 класс
  • 8 класс

Найдено 2 предложения

Найдено 2 предложения

🌐 Онлайн
Курс на колледж для 8 класса
Рассмотрите все варианты сейчас и сделайте выбор осознанно
  • 📆 3 вебинара по 1ч 15 мин
  • 💻 Лекции доступны в записи для просмотра
  • 📚 Чек-лист рейтинговых колледжей с информацией о баллах и поступлении
  • 🧐 Консультация с экспертом
  • 📈 Разработка стратегии обучения после 8 класса
799 ₽ / курс
Купить
🌐 Онлайн
Курс на колледж для 9 класса
Успейте узнать все о поступлении и принять осознанное решение
  • 📆 3 вебинара по 1ч 15 мин
  • 💻 Лекции доступны в записи для просмотра
  • 📚 Чек-лист рейтинговых колледжей с информацией о баллах и поступлении
  • 🧐 Консультация с экспертом
  • 📈 Разработка стратегии обучения после 9 класса
799 ₽ / курс
Купить
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