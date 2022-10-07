Курс на колледж
Поможем составить образовательный трек и определиться с востребованной профессией
Этот курс для тех, кто:
Не знает, что выбрать: 10 класс или колледж
Хочет быть на шаг впереди сверстников
Стремится получить профессию уже сейчас
Планирует поступать в вуз после колледжа
Хочет детально разобраться в процедуре поступления в колледж
Хочет получить мнение эксперта и оценить все свои возможности
Класс Класс
Найдено 2 предложения
Найдено 2 предложения
🌐 Онлайн
Курс на колледж для 8 класса
Рассмотрите все варианты сейчас и сделайте выбор осознанно
- 📆 3 вебинара по 1ч 15 мин
- 💻 Лекции доступны в записи для просмотра
- 📚 Чек-лист рейтинговых колледжей с информацией о баллах и поступлении
- 🧐 Консультация с экспертом
- 📈 Разработка стратегии обучения после 8 класса
🌐 Онлайн
Курс на колледж для 9 класса
Успейте узнать все о поступлении и принять осознанное решение
- 📆 3 вебинара по 1ч 15 мин
- 💻 Лекции доступны в записи для просмотра
- 📚 Чек-лист рейтинговых колледжей с информацией о баллах и поступлении
- 🧐 Консультация с экспертом
- 📈 Разработка стратегии обучения после 9 класса
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