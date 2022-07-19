Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Математика
Числа и действия с ними
Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения
Неравенства
Простейшие неравенства
Планиметрия
Квадрат Биссектриса Четыре замечательные точки треугольника Средняя линия Прямые и углы на плоскости Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Виды треугольников Равенство фигур Треугольники. Площади Многоугольники Трапеция Простейшие расстояния на плоскости Медиана Серединный перпендикуляр Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Симметрия Высота Ромб Прямоугольник Параллелограммы
Формулы и выражения
Степени Одночлены Буквенные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка
Анализ функций
Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Координатная плоскость
Реальная математика
Текстовые задачи на отношения Единицы измерения Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу

РОМБ

Ромб – это параллелограмм, все стороны которого равны.

\(AB = BC = CD = DA\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ РОМБА

Можно сказать, что ромб – это частный случай параллелограмма, поэтому он будет обладать всеми свойствами и признаками параллелограмма, но при этом имеет свои:

Свойства ромба:

Ромб обладает всеми свойствами параллелограмма, а также:

  1. Диагонали ромба перпендикулярны друг другу:

\(АС\bot\text{BD}\)

  1. Диагонали ромба являются биссектрисами углов, из которых выходят:

\(\angle BAC = \angle CAD\)

\(\angle ADB = \angle BDC\)

\(\angle ABD = \angle DBC\)

\(\angle BCA = \angle ACD\)

Признаки ромба:

Четырехугольник является ромбом, если обладает хотя бы одним свойством параллелограмма и одним из свойств ромба:

  1. Две его смежные стороны равны:

\(\mathbf{AB = BC}\)

\(или\)

\(\mathbf{BC = CD}\)

  1. Его диагонали пересекаются под прямым углом:

\(АС\bot\text{BD}\)

  1. Одна из диагоналей делит содержащие её углы пополам:

\(\angle BAC = \angle CAD\)

\(или\)

\(\angle ADB = \angle BDC\)

  1. Все высоты равны.

ПЛОЩАДЬ РОМБА

Площадь ромба находится также, как площадь параллелограмма, но из-за необычных свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

  1. Через высоту и сторону

Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту (при чем для любой стороны это выражение будет одинаковым, так как стороны равны)

  1. Через сторону и угол между сторонами

Площадь ромба равна произведению квадрата его стороны на синус угла между сторонами.

  1. Через диагонали

Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.