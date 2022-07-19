Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Математика
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Дробно-рациональные уравнения
Неравенства
Простейшие неравенства
Планиметрия
Параллелограммы Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Симметрия Площади четырёхугольников Трапеция Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Простейшие расстояния на плоскости Равенство фигур Средняя линия Высота Многоугольники Ромб Квадрат Прямоугольник Медиана Серединный перпендикуляр Прямые и углы на плоскости Биссектриса Виды треугольников Треугольники. Площади Четыре замечательные точки треугольника
Формулы и выражения
Одночлены Буквенные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Степени
Анализ функций
Координатная плоскость Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Функции
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Основы математической статистики Текстовые задачи на работу

Округление дробей

Если у нас есть длинная десятичная дробь, например: 27,41835… то вряд ли у нас получится полностью её записать. Для того чтобы запись таких дробей была возможной, используют округление по математическому правилу.

Округление до разряда – замена числа этого разряда на приближенное значение с отбрасыванием последующих разрядов.

ОКРУГЛЕНИЕ В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ:

Если нам нужно округлить такое число, например до тысячных, это значит, что тысячная доля будет последней цифрой округленной дроби, то есть:

Посмотрим на следующую цифру после неё. Если она равно 0, 1, 2, 3 или 4, то тысячная доля не изменится, то есть округлится в меньшую сторону, а следующие разряды мы отбросим:

ОКРУГЛЕНИЕ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ:

Если нам нужно округлить такое число, например до сотых, это значит, что сотая доля будет последней цифрой округленной дроби, то есть:

Посмотрим на следующее число после нее. Если оно равно 5, 6, 7, 8 или 9, то сотая доля увеличится на один, то есть округлится в большую сторону, а следующие разряды мы отбросим: