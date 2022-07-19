Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Математика
Планиметрия
Площади четырёхугольников Прямоугольник Биссектриса Виды треугольников Параллелограммы Окружнoсть и круг Прямые и углы на плоскости Трапеция Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Медиана Элементы планиметрии Равенство фигур Четыре замечательные точки треугольника Симметрия Ромб Квадрат Серединный перпендикуляр Треугольники. Площади Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Высота Многоугольники
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Степени Одночлены Буквенные выражения
Анализ функций
Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Координатная плоскость
Реальная математика
Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Текстовые задачи на доли и дроби Основы комбинаторики
Числа и действия с ними
Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними
Уравнения
Линейные уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Неравенства
Простейшие неравенства

Формулы Сокращенного Умножения

Тема, которая может встретиться во многих темах, вынесенных на экзамен – ФСУ. Существует несколько методов, с помощью которых можно представить выражение в виде произведения.

Вынесение за скобки

Этот метод используется, если в каждом слагаемом выражения есть повторяющиеся элементы. Разложим на множители выражение \(2x^{2}y + \text{xy}^{2}\):

  1. Определяем одночлен (выражение, представляющее собой произведение отдельных элементов), который есть в каждом слагаемом выражения. В данном случае это \(\text{xy}\).

  2. Выносим повторяющиеся элементы за скобку. Для этого каждое слагаемое выражения необходимо разделить на выносимый одночлен и записать частное от деления.

\(2x^{2}y + xy^{2} = xy\left( \frac{2x^{2}y}{\text{xy}} + \frac{xy^{2}}{\text{xy}} \right) = xy\left( 2x + y \right)\ \)

Деление выполняется по обычным правилам, то есть при вынесении одночлена со знаком «–» знак частного меняется на противоположный:

\(- 2t^{2} - t = - t\left( 2t + 1 \right)\)

После раскрытия скобок должно получиться исходное выражение. Это свойство можно использовать для проверки.

Группировка

Далеко не всегда в выражении будут повторяющиеся элементы. Но можно попробовать «создать» их самостоятельно. Рассмотрим алгоритм метода, который позволяет это сделать, на примере выражения \(35a^{2} + 7a^{2}b^{2} + 5b + b^{3}\).

  1. Сгруппируем отдельные слагаемые таким образом, чтобы в каждой группе появились повторяющиеся элементы. Слагаемые не обязательно должны идти по порядку.

\(35a^{2} + 7a^{2}b^{2} + 5b + b^{3} = \left( 35a^{2} + 7a^{2}b^{2} \right) + \left( 5b + b^{3} \right)\)

  1. В каждой группе вынесем повторяющийся одночлен за скобки.

\(\left( 35a^{2} + 7a^{2}b^{2} \right) + \left( 5b + b^{3} \right) = 7a^{2}\left( 5 + b^{2} \right) + b(5 + b^{2})\)

  1. Теперь можно вынести одинаковые выражения точно так же, как выносятся одночлены.

\(7a^{2}\left( 5 + b^{2} \right) + b\left( 5 + b^{2} \right) = (7a^{2} + b)(5 + b^{2})\)

Аналогично можно создавать группы из трех и более слагаемых. Разложим на множители следующее выражение:

\(2x^{5}y^{5}z + 13xy + x^{3}y^{3} + 26xyz + x^{5}y^{5} + 2x^{3}y^{3}z\).

  1. Группируем отдельные слагаемые.

\(2x^{5}y^{5}z + 13xy + x^{3}y^{3} + 26xyz + x^{5}y^{5} + 2x^{3}y^{3}z = \left( 13xy + x^{3}y^{3} + 2x^{5}y^{5} \right) + (26xyz + 2x^{3}y^{3}z + 2x^{5}y^{5}z)\)

  1. Выносим повторяющиеся элементы за скобку. В некоторых случаях вынести можно только

\(\left( 13xy + x^{3}y^{3} + 2x^{5}y^{5} \right) + \left( 26xyz + 2x^{3}y^{3}z + 2x^{5}y^{5}z \right) = \left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) + 2z(13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5})\)

  1. Выносим повторяющиеся скобки.

\(\left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) + 2z\left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) = (13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5})(1 + 2z)\)

Иногда удобно делить слагаемые на три группы (и более). Алгоритм решения при этом не меняется.

Разложение на множители квадратного трехчлена

Выражения вида \(ax^{2} + bx + c\), где \(a \neq 0,\ b,\ c\) – некоторые числа, можно представить в виде произведения:

\(ax^{2} + bx + c = a(x - x_{1})(x - x_{2})\)

В котором \(x_{1},\ x_{2}\) – корни уравнения \(ax^{2} + bx + c = 0\).

Рассмотрим следующий пример, в котором нужно разложить на множители выражение \(x^{2} + 3x - 4\)

  1. Определим корни уравнения \(x^{2} + 3x - 4 = 0\) с помощью дискриминанта или по теореме Виета.

\(\left\lbrack \begin{matrix} \ \\ \ x_{1} = 1 \\ \text{\ \ } \\ \ \text{\ \ x}_{2} = - 4 \\ \end{matrix} \right.\ \)

  1. Подставим найденные корни в формулу \(\text{\ a}x^{2} + bx + c = a(x - x_{1})(x - x_{2})\). В данном случае \(a = 1\).

\(x^{2} + 3x - 4 = (x - 1)(x - 4)\)

Разложение на множители с помощью формул сокращенного умножения

Формулы сокращенного умножения (ФСУ) – готовые формулы, по которым можно представить некоторые выражения в виде произведения и наоборот – некоторые произведения в виде выражения, не раскрывая скобки и не приводя подобные слагаемые.

Название Формула
Разность квадратов \(a^{2} - b^{2} = (a - b)(a + b)\)
Квадрат разности \(\left( a - b \right)^{2} = a^{2} - 2ab + b^{2}\)
Квадрат суммы \(\left( a + b \right)^{2} = a^{2} + 2ab + b^{2}\)
Разность кубов \(a^{3} - b^{3} = (a - b)(a^{2} + ab + b^{2})\)
Сумма кубов \(a^{3} + b^{3} = (a + b)(a^{2} - ab + b^{2})\)
Куб разности \(\left( a - b \right)^{3} = a^{3} - 3a^{2}b + 3ab^{2} - b^{3}\)
Куб суммы \(\left( a + b \right)^{3} = a^{3} + 3a^{2}b + 3ab^{2} + b^{3}\)

Замечательным свойством этих правил является то, что, если вместо \(a,b\) стоят другие буквы или выражения, сами формулы остаются неизменными.

Алгоритм разложения на множители с помощью ФСУ

  1. Определяем наиболее похожую на выражение формулу.

  2. С помощью свойств степеней преобразуем отдельные слагаемые так, чтобы выражение приняло вид, определенный в пункте 1.

  3. Используем соответствующую формулу.

Рассмотрим несколько задач, в которых применяется данный алгоритм.

Пример 1

\(4m^{2} + 4mn + n^{2}\)

  1. Выражение похоже на квадрат суммы.

  2. Преобразуем отдельные слагаемые:

\(4m^{2} + 4mn + n^{2} = \left( 2m \right)^{2} + 2 \cdot 2m \cdot n + n^{2}\)

  1. Воспользуемся формулой квадрата суммы:

\(\left( 2m \right)^{2} + 2 \cdot 2m \cdot n + n^{2} = \left( 2m + n \right)^{2}\)

Пример 2

\(27x^{3} - 8y^{3}\)

  1. Выражение похоже на разность кубов.

  2. Преобразуем отдельные слагаемые:

\(27x^{3} - 8y^{3} = \left( 3x \right)^{3} - \left( 2y \right)^{3}\)

  1. Воспользуемся формулой разности кубов:

\(\left( 3x \right)^{3} - \left( 2y \right)^{3} = \left( 3x - 2y \right)(9x^{2} + 6xy + 4y^{2})\)

Пример 3

\(25x^{2}y^{2} - p^{6}z^{4}\)

  1. Выражение похоже на разность квадратов.

  2. Преобразуем отдельные слагаемые:

\(25x^{2}y^{2} - p^{6}z^{4} = \left( 5xy \right)^{2} - \left( p^{3}z^{2} \right)^{2}\)

  1. Воспользуемся формулой разности квадратов:

\(\left( 5xy \right)^{2} - \left( p^{3}z^{2} \right)^{2} = (5xy - p^{3}z^{2})(5xy + p^{3}z^{2})\)

Упрощение дробей

Дробно-рациональное выражение можно упростить, если представить в виде произведения числитель и знаменатель (с помощью любого правила, приведенного выше), а затем сократить повторяющиеся множители.

Упростим выражение \(\frac{x^{2} - xy}{x^{2} - 2xy + y^{2}}\) :

  1. В числителе вынесем повторяющийся элемент за скобки, а знаменатель свернем по формуле квадрата разности.

\(\frac{x^{2} - xy}{x^{2} - 2xy + y^{2}} = \frac{x\left( x - y \right)}{\left( x - y \right)^{2}}\)

  1. Сократим повторяющиеся элементы.

\(\frac{x\left( x - y \right)}{\left( x - y \right)^{2}} = \frac{x}{x - y}\)