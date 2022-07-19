Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Математика
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения
Неравенства
Простейшие неравенства
Планиметрия
Виды треугольников Равенство фигур Окружнoсть и круг Средняя линия Четыре замечательные точки треугольника Высота Биссектриса Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Простейшие расстояния на плоскости Треугольники. Площади Трапеция Квадрат Параллелограммы Серединный перпендикуляр Прямые и углы на плоскости Многоугольники Ромб Элементы планиметрии Симметрия Площади четырёхугольников Медиана
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Степени Одночлены Буквенные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Анализ функций
Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Координатная плоскость
Реальная математика
Основы математической статистики Текстовые задачи на отношения Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Основы комбинаторики Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Округление дробей

Прямоугольник

Прямоугольник – это параллелограмм, все углы которого равны, а значит равны по 90⁰.

\(\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА:

Можно сказать, что прямоугольник – это частный случай параллелограмма, поэтому он будет обладать всеми свойствами и признаками параллелограмма, но при этом имеет свои:

Свойства прямоугольника:

Прямоугольник обладает всеми свойствами параллелограмма, а также:

Диагонали прямоугольника равны

\(АС = \text{BD}\)

Признаки прямоугольника:

Четырехугольник является прямоугольником, если обладает хотя бы одним свойством параллелограмма и одним из свойств прямоугольника:

1. Один из углов параллелограмма равен 90⁰ (тогда все остальные также равны 90⁰):

\(\mathbf{\angle}\mathbf{A =}\mathbf{\angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}}\)

2. Диагонали параллелограмма равны:

\(АС = \text{BD}\)

ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА:

Площадь прямоугольника находится также, как площадь параллелограмма, но из-за необычных свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

1. Через стороны

Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон (т.к. они являются высотами друг другу).

\(S = ab\)

2. Через диагональ и угол между диагоналями

Площадь прямоугольника равна половине квадрата его диагонали на синус угла между диагоналями.

\(S = \frac{1}{2}d^{2} \bullet \sin\gamma\)