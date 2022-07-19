Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Математика
Планиметрия
Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Элементы планиметрии Средняя линия Прямые и углы на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Симметрия Многоугольники Ромб Квадрат Виды треугольников Серединный перпендикуляр Окружнoсть и круг Биссектриса Треугольники. Площади Высота Площади четырёхугольников Трапеция Прямоугольник Медиана Равенство фигур
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Степени Одночлены Буквенные выражения
Анализ функций
Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Координатная плоскость
Реальная математика
Текстовые задачи на проценты Основы комбинаторики Диаграммы, графики и таблицы Единицы измерения Текстовые задачи на доли и дроби Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Основы математической статистики Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения
Числа и действия с ними
Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения
Неравенства
Простейшие неравенства

Площади четырёхугольников

ПЛОЩАДИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММОВ:

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

  1. Через высоту и сторону

Площадь параллелограмма равна произведению его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.

\(S = ah_{1} = bh_{2}\)

  1. Через две стороны и угол между ними

Площадь параллелограмма равна произведению его сторон на синус угла между ними.

\(S = ab \bullet \sin\alpha\)

  1. Через диагонали и угол между ними

Площадь параллелограмма равна половине произведения его диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)

ПРЯМОУГОЛЬНИК

  1. Через стороны

Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон (т.к. они являются высотами друг другу)

\(S = ab\)

  1. Через диагональ и угол между диагоналями

Площадь прямоугольника равна половине квадрата его диагонали на синус угла между диагоналями.

\(S = \frac{1}{2}d^{2} \bullet \sin\gamma\)

РОМБ

  1. Через высоту и сторону

Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту (при чем для любой стороны это выражение будет одинаковым, так как стороны равны).

\(S = ah\)

  1. Через сторону и угол между сторонами

Площадь ромба равна произведению квадрата его стороны на синус угла между сторонами.

\(S = a^{2} \bullet \sin\alpha\)

  1. Через диагонали

Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2}\)

КВАДРАТ

  1. Через сторону

Площадь квадрата равна квадрату его стороны.

\(S = a^{2}\)

  1. Через диагональ

Площадь квадрата равна одной второй квадрата его диагонали.

\(S = \frac{1}{2}d^{2}\)

ПЛОЩАДИ ТРАПЕЦИЙ:

  1. Через основания и высоту

Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту.

\(S = \frac{a + b}{2} \bullet h\)

  1. Через среднюю линию и высоту

Площадь трапеции равна произведению средней линии на высоту.

\(S = mh\)

  1. Через диагонали и угол между ними

Площадь трапеции равна половине произведения ее диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)