Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Математика
Планиметрия
Ромб Биссектриса Медиана Окружнoсть и круг Прямые и углы на плоскости Многоугольники Трапеция Прямоугольник Виды треугольников Треугольники. Площади Равенство фигур Площади четырёхугольников Серединный перпендикуляр Средняя линия Четыре замечательные точки треугольника Высота Квадрат Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Элементы планиметрии Симметрия
Формулы и выражения
Степени Одночлены Буквенные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка
Анализ функций
Координатная плоскость Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Функции
Реальная математика
Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Основы комбинаторики Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Единицы измерения Текстовые задачи на доли и дроби
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения
Неравенства
Простейшие неравенства

Линейная функция

Линейная функция – это функция \(вида\)

\(\ y = \text{kx} + b,\ где\ k \neq 0\).

Как видно из названия, графиком этой функции является прямая.

В этом виде функции \(k = 1,\ \ b = 0\).

С изменением коэффициентов k и b меняется и внешний вид функции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

1. Область определения: \(D(y\mathbb{) = R}\)
2. Область значения: \(E(y\mathbb{) = R}\)
3. Ограниченность и непрерывность: неограниченна, непрерывна
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Отсутствует
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y\ > \ 0:\)

Если \(k\ > \ 0\): \(x \in \left( \frac{–b}{k}; + \infty \right)\)

Если \(k < 0\) \(\ x \in \left( –\infty;\frac{–b}{k} \right)\)

\(y\ < \ 0:\)

Если \(k > 0\): \(x \in \left( –\infty;\frac{–b}{k} \right)\)

Если \(k < 0\) \(\ x \in \left( \frac{–b}{k}; + \infty \right)\)
6. Монотонность:

возрастает при \(k > 0;\)

убывает при

\(\ k < 0.\)
7. Экстремумы: нет
8. Четность: нечетная
9. Периодичность: не периодичная
10. Пересекает ось Ох в точке \(\left( –\frac{b}{k};0 \right)\).
11. Пересекает ось Оу в точке \((0;\ b)\)

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИД ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

Коэффициент k:

– При увеличении коэффициента \(\left| k \right|\) функция приближается к оси Оу.

– При уменьшении коэффициента \(\left| k \right|\) функция приближается к оси Ох.

– При \(k > 0\) график линейной функции слева направо поднимается (график образует острый угол с осью Ох).

– При\(\ k < 0\ \)график линейной функции слева направо опускается (график образует тупой угол с осью Ох).

Иначе говоря, коэффициент k – это угловой коэффициент.

При \(k > 0\) функция возрастает;
При \(k < 0\ \)функция убывает.

Коэффициент b:

График функции пересекает ось Oy в точке \((0;b).\)

График \(y = 2x + 3\ \)пересекает ось Оу в точке \((0;3)\)

График \(y = \ –2x\ –1\ \)пересекает ось Ох в точке \((0;–1)\)

Таким образом:

– при \(b > 0\ \)график пересекает ось Оу выше оси Ох;
– при \(b < 0\ \)график пересекает ось Оу ниже оси Ох.