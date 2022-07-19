Линейная функция

Числа и действия с ними

Десятичные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними

Модуль Модуль

Координатная прямая Координатная прямая

Округление дробей Округление дробей

Рациональные числа и действия с ними Рациональные числа и действия с ними

Обыкновенные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними