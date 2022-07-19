Элементы планиметрии

Точка и прямая — элементы планиметрии, которым трудно дать определение, поэтому их принимают за данность.

Утверждения, которые НЕ требуют доказательств, называются аксиомами.

Утверждения, которые требуют доказательств, называются теоремами.

Аксиома: через любые две точки можно провести прямую, причём только одну.

Обозначения прямой и точки: точка обозначается заглавной латинской буквой (А), прямая – двумя заглавными латинскими буквами (ВС) или маленькой латинской буквой (а).

На данном чертеже мы видим несколько точек: А, В и С. Точки В и С образуют прямую a (по аксиоме №1). Тогда мы говорим, что В и С лежат на прямой a или принадлежат ей. В математике это обозначается как \(В \in а,\ С \in а\) или \(В,С \in а.\) Как мы видим, точка А не лежит на прямой а, тогда А не принадлежит или \(А

otin а\).

ПРЯМАЯ:

Прямая – это линия, которую можно бесконечно долго продлевать в обе стороны. Если мы будем «отрезать» эту линию одной или двумя точками, получим уже другие элементы планиметрии - отрезок и луч.

1. Расположение прямых на плоскости:

- Две прямые могут пересекаться \((а \cap b\)), тогда прямые будут иметь одну общую точку.

- Две прямые могут быть параллельны (\(p\| q\)), тогда прямые не имеют общих точек.



- Две прямые могут совпадать, тогда прямые накладываются друг на друга и все их точки совпадают.

2. Аксиома: через точку, не лежащую на данной прямой (\(М

otin а\)), можно провести на плоскости только одну прямую (\(М \in b)\), параллельную данной (\(a\| b\)):

ОТРЕЗОК:

Отрезок – это часть прямой, ограниченная двумя точками. Например BC, CD и BD – это отрезки, лежащие на прямой а. Прямую можно продлевать бесконечно в обе стороны, а отрезки - нет.

Каждый отрезок имеет свою длину, это значит, что отрезки можно сравнивать. Зная их длину, можно сказать, какой отрезок больше, а какой меньше. Отрезки называются равными, если у них одинаковая длина.

Сравнить длину можно, если мы уже знаем, чему равна длина каждого отрезка (например, измерили линейкой) или путем наложения: если один отрезок наложить на другой, то одинаковые отрезки совпадут. Равные отрезки отмечаются одинаковым количеством черточек (АВ=СD):

ЛУЧ:

Луч – это часть прямой, ограниченная одной точкой. Можно взять любую точку (М) на прямой (а), и, если бесконечно продлевать её только в одну сторону от этой точки, как раз получим луч.

Аксиома: на любом луче от его начала можно отложить отрезок, равный данному, и притом только один.

Аксиома: от любого луча в заданную сторону можно отложить угол, равный заданному неразвернутому углу, и притом только один.

Эти аксиомы позволяют сравнивать отрезки и углы в привычном нам формате рассуждений (через наложение отрезков и углов друг на друга).

УГОЛ:

Угол - фигура, состоящая из точки (вершины угла) и двух различных лучей, исходящих из этой точки (сторон угла).





Углы обозначаются греческими буквами

(\(\alpha,\ \beta,\ \gamma\ldots\)), либо по точкам, которые принадлежат лучам (сторонам угла). Например, угол α состоит из двух лучей ОА и ОВ, исходящие из одной вершины – точки О. Значит угол α может назвать углом О (\(\angle\)О) или углом АОВ (\(\angle\)АОВ)

Виды углов:



Острый угол ( \(\alpha < 90⁰\) )

В зависимости от градусной величины выделяют 4 вида углов.

Прямой угол ( \(\beta = 90⁰\) )

Тупой угол ( \(\gamma > 90{^\circ}\) )

Развернутый угол ( \(\alpha = 180{^\circ}\) )

Если два луча, которые образуют угол, лежат на одной прямой, то тогда такой угол равен 180⁰ и называется развернутым.

Биссектриса угла:

Биссектриса – это луч, выходящий из вершины угла и делящий его пополам.

Например:

OL – биссектриса угла AOB. Значит \(\angle\)AOL = \(\angle\)LOB. Равные углы обозначаются одинаковым количеством черточек у вершины угла.

Важно помнить, что любая точка биссектрисы равноудалена (находится на равном расстоянии) от сторон угла.