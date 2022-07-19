Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Математика
Формулы и выражения
Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Степени Одночлены Буквенные выражения Формулы сокращённого умножения
Анализ функций
Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Координатная плоскость
Реальная математика
Основы математической статистики Текстовые задачи на отношения Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на работу Единицы измерения Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на проценты
Числа и действия с ними
Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения
Неравенства
Простейшие неравенства
Планиметрия
Виды треугольников Прямые и углы на плоскости Ромб Прямоугольник Простейшие расстояния на плоскости Площади четырёхугольников Квадрат Равенство фигур Окружнoсть и круг Серединный перпендикуляр Треугольники. Площади Четыре замечательные точки треугольника Многоугольники Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Медиана Параллелограммы Средняя линия Симметрия Высота Трапеция Биссектриса Элементы планиметрии

Элементы планиметрии

Точка и прямая — элементы планиметрии, которым трудно дать определение, поэтому их принимают за данность.

Утверждения, которые НЕ требуют доказательств, называются аксиомами.

Утверждения, которые требуют доказательств, называются теоремами.

Аксиома: через любые две точки можно провести прямую, причём только одну.

Обозначения прямой и точки: точка обозначается заглавной латинской буквой (А), прямая – двумя заглавными латинскими буквами (ВС) или маленькой латинской буквой (а).

На данном чертеже мы видим несколько точек: А, В и С. Точки В и С образуют прямую a (по аксиоме №1). Тогда мы говорим, что В и С лежат на прямой a или принадлежат ей. В математике это обозначается как \(В \in а,\ С \in а\) или \(В,С \in а.\) Как мы видим, точка А не лежит на прямой а, тогда А не принадлежит или \(А \notin а\).

ПРЯМАЯ:

Прямая – это линия, которую можно бесконечно долго продлевать в обе стороны. Если мы будем «отрезать» эту линию одной или двумя точками, получим уже другие элементы планиметрии - отрезок и луч.

1. Расположение прямых на плоскости:

- Две прямые могут пересекаться \((а \cap b\)), тогда прямые будут иметь одну общую точку.

- Две прямые могут быть параллельны (\(p\| q\)), тогда прямые не имеют общих точек.

- Две прямые могут совпадать, тогда прямые накладываются друг на друга и все их точки совпадают.

2. Аксиома: через точку, не лежащую на данной прямой (\(М \notin а\)), можно провести на плоскости только одну прямую (\(М \in b)\), параллельную данной (\(a\| b\)):

ОТРЕЗОК:

Отрезок – это часть прямой, ограниченная двумя точками. Например BC, CD и BD – это отрезки, лежащие на прямой а. Прямую можно продлевать бесконечно в обе стороны, а отрезки - нет.

Каждый отрезок имеет свою длину, это значит, что отрезки можно сравнивать. Зная их длину, можно сказать, какой отрезок больше, а какой меньше. Отрезки называются равными, если у них одинаковая длина.

Сравнить длину можно, если мы уже знаем, чему равна длина каждого отрезка (например, измерили линейкой) или путем наложения: если один отрезок наложить на другой, то одинаковые отрезки совпадут. Равные отрезки отмечаются одинаковым количеством черточек (АВ=СD):

ЛУЧ:

Луч – это часть прямой, ограниченная одной точкой. Можно взять любую точку (М) на прямой (а), и, если бесконечно продлевать её только в одну сторону от этой точки, как раз получим луч.

Аксиома: на любом луче от его начала можно отложить отрезок, равный данному, и притом только один.

Аксиома: от любого луча в заданную сторону можно отложить угол, равный заданному неразвернутому углу, и притом только один.

Эти аксиомы позволяют сравнивать отрезки и углы в привычном нам формате рассуждений (через наложение отрезков и углов друг на друга).

УГОЛ:

Угол - фигура, состоящая из точки (вершины угла) и двух различных лучей, исходящих из этой точки (сторон угла).


Углы обозначаются греческими буквами

(\(\alpha,\ \beta,\ \gamma\ldots\)), либо по точкам, которые принадлежат лучам (сторонам угла). Например, угол α состоит из двух лучей ОА и ОВ, исходящие из одной вершины – точки О. Значит угол α может назвать углом О (\(\angle\)О) или углом АОВ (\(\angle\)АОВ)

Виды углов:

В зависимости от градусной величины выделяют 4 вида углов.

  • Острый угол ( \(\alpha < 90⁰\) )

  • Прямой угол ( \(\beta = 90⁰\) )

  • Тупой угол ( \(\gamma > 90{^\circ}\) )

  • Развернутый угол ( \(\alpha = 180{^\circ}\) )

    Если два луча, которые образуют угол, лежат на одной прямой, то тогда такой угол равен 180⁰ и называется развернутым.

Биссектриса угла:

Биссектриса – это луч, выходящий из вершины угла и делящий его пополам.

Например:

OL – биссектриса угла AOB. Значит \(\angle\)AOL = \(\angle\)LOB. Равные углы обозначаются одинаковым количеством черточек у вершины угла.

Важно помнить, что любая точка биссектрисы равноудалена (находится на равном расстоянии) от сторон угла.