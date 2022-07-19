Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Математика
Неравенства
Простейшие неравенства
Планиметрия
Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Виды треугольников Параллелограммы Элементы планиметрии Средняя линия Симметрия Площади четырёхугольников Простейшие расстояния на плоскости Многоугольники Трапеция Квадрат Биссектриса Серединный перпендикуляр Треугольники. Площади Прямые и углы на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Ромб Прямоугольник Медиана Равенство фигур Окружнoсть и круг Высота
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Степени Одночлены Буквенные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Анализ функций
Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Координатная плоскость
Реальная математика
Текстовые задачи на работу Единицы измерения Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение
Числа и действия с ними
Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения

Модуль

Модуль числа а – это расстояние (в единичных отрезках) от начала координат до точки А с координатой a.

Модуль числа а обозначается как \(\left| a \right|\).

Рассмотрим координатную прямую:

  1. Найдем модуль числа 3. Чтобы это сделать, нужно посчитать, чему равно расстояние от начала координат до точки с координатой 3 (например А(3)):

\(\left| 3 \right| = 3\)

  1. Найдем модуль числа –3. Так же посчитаем расстояние от начала координат, но уже до точки с координатой –3 (например В(–3)):

Таким образом модуль числа –3 тоже равен трём единичным отрезкам:

\(\left| –3 \right| = 3\)

Так как модуль – это расстояние, то он не может быть отрицательным, и модули противоположных чисел равны:

\(\left| a \right| = \left| –a \right| = a\)

  1. Если мы попробуем найти модуль числа 0, то увидим, что от точки с координатой 0 до ночала координат нет расстояния, т.к. это одна и та же точка, значит:

\(\left| 0 \right| = 0\)

Исходя из предыдущих пунктов можно выделить общие правила для модуля:

  1. Для положительного числа и нуля модуль равен самому числу.

  2. Для отрицательного числа модуль равен противоположному числу.

  3. Модули проивоположных чисел равны.

Итак, можно сказать, что \(\left| a \right| = a\), если число неотрицательное, и \(\left| a \right| = - a\), если число отрицательное. По-другому модуль называется абсолютной величиной числа.