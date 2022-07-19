Текстовые задачи на работу

В текстовых задачах на работу присутствуют такие характеристики как время и производительность – это количество работы, которую выполняют за единицу времени. Также есть такое понятие как работа – общее выполненное количество.
Эти характеристики объединятся следующей формулой:
\(A = t \bullet P\)
где \(A\) – это проделанная работа, \(t\) – время, потраченное на её выполнение, \(P\) – скорость выполнения работы.
Рабочие на кондитерской фабрике производят 25 коробок конфет в день. Сколько коробок конфет будет произведено через 3 дня работы?
Используем формулу производительности. Если каждый день делать по 25 коробок, а таких дня у нас 3, тогда всего будет сделано:
\(\ A = t \bullet P = 3 \bullet 25 = 75\ коробок\)
Ответ: 75 коробок.
За 5 дней работы рабочие на заводе произвели 35 деталей для автомобилей. Сколько деталей в день изготавливалось на заводе?
Для того, чтобы найти производительность, зная работу и время, нужно поделить работу на время:
\(P = \ A : t = 35 : 5 = 7\ деталей/день\)
Ответ: 7 деталей в день.
ЗАДАЧИ НА ОБЩУЮ РАБОТУ
Рассмотрим ещё 2 задачи. Они похожи друг на друга, но имеют некоторые различия.
Для производства инструментов нужно сделать 600 деталей. Первый завод сделает эту работу за 10 дней, а второй завод за 15. За сколько дней будут готовы все детали, если их будут делать сразу два завода?
Мы знаем работу и время производства деталей в первом заводе. Найдем их производительность:
\(P_{1} = 600:10 = 60\ деталей\ в\ день\ делает\ первый\ завод\)
Также найдем производительность для второго завода:
\(P_{2} = 600 : 15 = 40\ деталей\ в\ день\ делает\ второй\ завод\)
Тогда за один день два завода вместе сделают:
\(P_{общ} = 60\ + \ 40\ = \ 100\ деталей\ в\ день\)
Это производительность является общей для заводов.
С такой производительностью они сделают 600 деталей за:
\(t_{общ} = 600\ :100 = 6\ дней\)
Мы узнали, за какое время заводы сделаю 600 деталей, если каждый день будут работать вместе. Запишем ответ.
Ответ: 6 дней.
Первый завод сделает 600 деталей за 10 дней, а второй завод за 15. За сколько дней будут готовы 900 деталей, если их будут делать сразу два завода?
Аналогично найдем общую производительность заводов:
\(P_{1} = 600:10 = 60\ деталей\ в\ день\ делает\ первый\ завод\)
\(P_{2} = 600 : 15 = 40\ деталей\ в\ день\ делает\ второй\ завод\)
\(P_{общ} = 60\ + \ 40\ = \ 100\ деталей\ в\ день\)
Но это еще не все. Нас спрашивают, за сколько дней будут готовы 900 деталей. Найдем это время:
\(t_{общ} = 900 : 100 = 9\ дней\)
Ответ: 9 дней.