Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Математика
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения
Неравенства
Простейшие неравенства
Планиметрия
Трапеция Квадрат Треугольники. Площади Симметрия Ромб Прямоугольник Виды треугольников Параллелограммы Серединный перпендикуляр Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Многоугольники Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Простейшие расстояния на плоскости Медиана Средняя линия Прямые и углы на плоскости Высота Биссектриса Равенство фигур Четыре замечательные точки треугольника
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Степени Одночлены Буквенные выражения
Анализ функций
Функции Координатная плоскость Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции
Реальная математика
Основы математической статистики Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на проценты Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Единицы измерения Текстовые задачи на доли и дроби
Числа и действия с ними
Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними

Треугольники. Площади

1. Через высоту

Площадь треугольника равна половине произведения его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.

\(S = \frac{1}{2}ah_{\ }\)

2. Через две стороны и синус угла между ними

Площадь треугольника равна половине произведения его сторон на синус угла между ними

\(S = \frac{1}{2}\text{ab}\sin\alpha\)

3. Формула Герона

Площадь треугольника равна квадратному корню из произведения его полупериметра на разности полупериметра и каждой из его сторон.

\(S = \sqrt{p \bullet (p - a) \bullet (p - b) \bullet (p - c)}\)

\(p = \frac{a + b + c}{2}\)

4. Через радиус вписанной окружности

Площадь треугольника равна произведению его полупериметра на радиус вписанной окружности.

\(S = p \cdot r\)

\(p = \frac{a + b + c}{2}\)

5. Через радиус описанной окружности

Площадь треугольника равно произведению его сторон, деленное на четыре радиуса описанной окружности.

\(S = \frac{\text{abc}}{4R}\)

6. Прямоугольный треугольник

Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов.

\(S = \frac{1}{2}\text{ab}\)

7. Правильный треугольник

Площадь треугольника равна квадрату стороны, умноженного на корень из трех и деленного на четыре.

\(S = \frac{a^{2}\sqrt{3}}{4}\)