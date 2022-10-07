MAXIMUM в регионы 🇷🇺

Программа бесплатных мероприятий для российских школ от MAXIMUM Education при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России
Курсы на 2023 год
Надежный партнер образования
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Органы власти

Научно-методическое обеспечение

образовательной деятельности

(приказ Минпросвещения России

от 30.03.2022 г. №96, пункт 365)

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Национальные проекты

Реализация мероприятий

национальной программы

«Цифровая экономика

Российской Федерации»

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Инновации

Участник проекта создания

и обеспечения функционирования

инновационного центра

«Сколково» с 2017 года

Документы

  1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
  2. Приказ Минпросвещения России от 28 февраля 2022 №96
  3. Свидетельство о присвоении статуса участника проекта «Сколково»
  4. Приказ Минпросвещения России от 30 августа 2022 №788
  5. Письмо Минпросвещения России от 25 октября 2022 №ДГ-2442/06
  6. Диплом VI Всероссийского конкурса программ родительского просвещения

Что такое MAXIMUM Education?

Это образовательная компания полного цикла с мировым опытом. С нами уже более 1200 преподавателей и свыше 260 000 учеников
82 000 онлайн учеников
42 000 офлайн учеников
42 филиала по всей стране

Наши преподаватели