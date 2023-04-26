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С вами свяжется специалист, чтобы помочь подобрать расписание и рассказать больше о формате курса
Программа курса
- Первичное интервью
- Групповой тренинг
- Неделя «Остановись»
- Неделя «Исследуй»
- Неделя «Выбери»
- Неделя «Сделай»
- Неделя «Поделись»
Найдено 1 предложение
Профориентация
7-11 класс
Онлайн
Индивидуально
Система выбор
Помогаем примерить профессию по-настоящему
- 💻 3 групповых вебинара и более 20 заданий
- 🤩 10 личных встреч с психологом-профориентологом
- 👱♀️ 4 консультации для родителей
- 🥷 Тест-драйв профессии и интервью с ее представителями
- 🎯 Персональная карта вузов и колледжей
- 👨👩👧👦 Семейная консультация по результатам курса
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Оставьте заявку на курс «Система выбор»
С вами свяжется специалист, чтобы помочь подобрать расписание и рассказать больше о формате курса