- 11-10 класс
- 9-8 класс
- 7-5 класс
- Цифровые профессии
Для 8-10 классов
Подготовка к олимпиадам с нуля
Узнай, как поступить в вуз без экзаменов, и научись решать олимпиадные задания
Старт
6 ноября
Продолжительность
5 недель
Топовые преподаватели
победители и призеры олимпиад
Зачем участвовать в олимпиадах
Поступить в вуз мечты на бюджет
Победители могут поступить вне конкурса или получить 100 баллов по предмету
Узнать больше, чем на уроках
Нестандартные задачи помогут углубиться в выбранный предмет — полученные знания пригодятся в школе, на экзаменах и в вузе
Найти единомышленников
Ты встретишь ребят, которые стремятся к развитию и тоже хотят знать больше
Какие олимпиады помогут с поступлением?
С нами ты подготовишься к олимпиадам
из перечня Российского совета олимпиад школьников
Узнать подробнее
На программе ты сможешь
Познакомиться с олимпиадами
Узнаешь, какие соревнования бывают, как в них участвовать и что они дают
Написать пробную олимпиаду
Познакомишься с форматом и разберёшь результат вместе с преподавателем
Подготовиться с опытными преподавателями
Наши педагоги сами участвовали в олимпиадах и занимали призовые места, поэтому они знают, как побеждать
Получить индивидуальные рекомендации
Тебя ждут онлайн-практикумы, где вы с преподавателем решите задания и обсудите участие в олимпиадах
Научиться решать олимпиадные задания
Ты разберёшь нестандартные задачи и поймёшь, как не допускать ошибки
Найти новых друзей
Ты познакомишься с одногруппниками, с которыми вы будете вдохновлять и поддерживать друг друга
Занятия с победителями и призёрами Всероссийской и перечневых олимпиад
💻 Уроки, конспекты и домашка в личном кабинете.
📌 4 онлайн-практикума по 1,5 часа раз в неделю
📝 Написание пробной олимпиады с разбором результатов
👩🏫 Одно индивидуальное занятие с преподавателем
✉️ Чат с группой и преподавателем в соцсетях
4700 3200 Р за курс
Занятия с победителями и призёрами Всероссийской и перечневых олимпиад
💻 Уроки, конспекты и домашка в личном кабинете.
📌 4 онлайн-практикума по 1,5 часа раз в неделю
📝 Написание пробной олимпиады с разбором результатов
👩🏫 Одно индивидуальное занятие с преподавателем
✉️ Чат с группой и преподавателем в соцсетях
4700 3200 Р за курс
Занятия с победителями и призёрами Всероссийской и перечневых олимпиад
💻 Уроки, конспекты и домашка в личном кабинете.
📌 4 онлайн-практикума по 1,5 часа раз в неделю
📝 Написание пробной олимпиады с разбором результатов
👩🏫 Одно индивидуальное занятие с преподавателем
✉️ Чат с группой и преподавателем в соцсетях
4700 3200 Р за курс
Почему MAXIMUM Education?
Наши преподаватели каждый месяц проходят тренинги по предмету и методическому преподаванию, только 3% кандидатов прошли строгий отбор на должность преподавателя курсов.
Ежедневно помогают ребенку закрыть пробелы в знаниях, разбирают ошибки и мотивируют на достижение поставленной цели.
305 000
учеников по всей России учатся
вместе с нами
97%
учеников рекомендуют
Maximum Education
250+
экспертов, разрабатывают материалы для курсов
Часто задаваемые вопросы