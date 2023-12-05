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- Цифровые профессии
Консультация для 10-11 классов
Куда поступать после 11 класса?
Поможем вам выбрать профессию по душе и подготовиться к поступлению в вуз мечты
В формате
онлайн
Время
любое удобное
Длительность
~60 минут
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Учиться, где нравится
Поймёте, в каких вузах теория подкрепляется практикой, есть ли общежития и отсрочка от армии
Знать все требования
Лучше подготовитесь к экзаменам и нужным предметам и научитесь легко решать вступительные задания
Не тратить деньги
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Не страдать
В отличие от 70% сверстников сделаете правильный выбор профессии и вуза — получите от учёбы одно удовольствие
Стать мастером
Погрузитесь в профессию ещё до поступления и станете конкурентоспособным специалистом с высокой зарплатой
Что будет на консультации
Рабочая профориентация
Узнаем всё о ваших интересах, талантах и целях, чтобы помочь выбрать профессию по душе
Выбор вуза мечты
Изучим вузы по подходящему вам направлению: сравним рейтинги, форматы обучения и перспективы в карьере
Помощь с экзаменом
Составим план подготовки к экзаменам в выбранный вуз и поможем получить максимум баллов
Требования для поступления
Расскажем о нюансах зачисления в ваш вуз: о документах, анкетах и вступительных заданиях
Вам поможет эксперт, который: