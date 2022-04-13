Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Химия
Теоретическая химия
Окислительно-восстановительные реакции Химические уравнения Физические явления в химии Строение электронных оболочек Металлическая химическая связь Массовая и объемная доли Ковалентная полярная химическая связь Степень окисления Реакции ионного обмена Расчетные задачи Таблица Менделеева Количество вещества Молярный объяем газов Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов Расчет по химическим уравнениям Растворение. Растворимость веществ в воде Типы кристаллических решёток Введение в химию Молекулярная и атомная массы Химические реакции Типы химических реакций
Неорганическая химия
Генетическая связь между классами Летучие водородные соединения Химические свойства оснований и кислот Простые вещества - неметаллы Химические свойства оксидов Химические свойства солей Простые вещества - металлы

Химические свойства оснований и кислот

Кислоты – это сложные вещества, содержащие атомы водорода, которые могут замещаться атомами металла. Общая формула кислот:

Hx(Ac),

где Ac – кислотный остаток, х – число атомов водорода, равное валентности кислотного остатка.

Примеры кислот: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Классификация кислот

а) По основности

Основность кислоты – это число атомов водорода, которые в молекуле кислоты могут замещаться атомами металла. По основности кислоты делятся на:

  • одноосновные: HCl, HNO3, HCN и др.

  • двухосновные: H2S, H2SO4, H2CO3 и др.

  • трехосновные: H3PO4, H3BO3, H3AsO4 и др.

Кислоты, молекулы которых содержат два и более атомов водорода, считаются многоосновными.

б) По содержанию атомов кислорода в молекуле кислоты делятся на:

  • бескислородные: HCl, HBr, HCN, H2S и др.

  • кислородсодержащие: HNO3, H2SO4, H3PO4 и др.

Химические свойства кислот.

  1. Взаимодействие с металлами

Кислоты взаимодействуют с металлами, стоящими в ряду активности металлов левее водорода. В результате реакции образуется соль и выделяется водород (кроме кислот – окислителей).

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

  1. Взаимодействие с основными и амфотерными оксидами

Кислоты реагируют с основными и амфотерными оксидами. В результате реакции обмена образуются соль и вода.

3H2SO4 + Fe2O3 = Fe2(SO4)3 + 3H2O

  1. Взаимодействие кислот с основаниями и с амфотерными гидроксидами

Кислоты реагируют с основаниями и с амфотерными гидроксидами, образуя соль и воду.

3HCl + Cr(OH)3 = CrCl3 + 3H2O

  1. Взаимодействие кислот с солями

Реакции обмена между кислотами и солями возможны, если в результате образуется практически нерастворимое в воде вещество (выпадает осадок), образуется летучее вещество (газ) или слабый электролит.

HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl (осадок белого цвета)

2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + H2O + CO2 (газ)

Основания — это сложные вещества, молекулы которых состоят из атома металла и одной или нескольких гидроксильных групп – ОН. Общая формула оснований:

Me(OH)y,

где y – число гидроксильных групп, равное валентности металла.

Примеры оснований: NaOH, Ca(OH)2, Co(OH)3

Классификация оснований

а) По растворимости в воде основания делятся на:

  • растворимые: LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2;

  • нерастворимые: Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3 и др.

Растворимые в воде основания называют щелочами.

Химические свойства оснований

  1. Взаимодействие с кислотами

Реакции обмена между щелочами и кислотами называют реакциями нейтрализации.

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 +2 H2O

  1. Взаимодействие с кислотными оксидами

6NaOH + P2O5 = 2Na3PO4 + 3H2O

  1. Взаимодействие щелочей с растворимыми в воде солями

2NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2 (осадок голубого цвета)