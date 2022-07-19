Пирамиды. Основы

Пирамиды бывают треугольные, четырехугольные, пятиугольные и т.д., в зависимости от того, какая фигура лежит у пирамиды в основании.
У треугольной пирамиды любая грань может являться основанием, т.к. все ее грани и основания – треугольники:
У любой пирамиды столько же вершин, сколько и граней;
У пирамиды на одну вершину больше, чем вершин у многоугольника в основании;
У пирамиды в два раза больше ребер, чем вершин у многоугольника в основании.
Не нужно путать усеченную пирамиду с призмой. У призмы многоугольники в основаниях равны, а у усеченной пирамиды – нет.
РАЗВЕРТКА ПИРАМИДЫ
Треугольная и четырехугольная пирамиды имеют следующие развертки: